Οι δημοσκόποι «αναμένουν» τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το νέο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι ο «καθρέπτης» μιας σειράς γεγονότων που απασχολούν την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα. Κυρίως για το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία έχει επηρεαστεί από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλιών μετά τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και για το αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να κερδίζει «πόντους» μετά το συνέδριο.

Η πιο πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε από την GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου να υποχωρεί κατά 2,3 μονάδες και να πέφτει στο 23,8%. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την ανοδική πορεία κερδίζοντας 1,4% φτάνοντας το 12,8%. Από εκεί και πέρα με πιο μικρές μεταβολές για τα υπόλοιπα κόμματα η δημοσκοπική εικόνα είναι η εξής: Ελληνική Λύση 8,2% (-0,6%), Πλεύση Ελευθερίας 6,9% (-1,1%), ΚΚΕ 8% (+0,2%), ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (+0,1%), Φωνή Λογικής 2,2% (+0,1%), Νίκη 2% (+0,4%), ΜέΡΑ25 1,5% (-0,6%), Νέα Αριστερά 1,3% (-0,5%), Δημοκράτες 0,9% (-0,6%).

Έμπειροι κοινοβουλευτικοί και δημοσκόποι συμφωνούν πως η τωρινή εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν είναι αντιπροσωπευτική. Μπορεί να αποτυπώνει τις τάσεις, ωστόσο αν δεν μπουν επίσημα στο πολιτικό παιχνίδι τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ασφαλές αποτύπωμα δεν μπορεί να υπάρχει. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του επηρεάζει το πολιτικό τοπίο. Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω της οικονομίας και των μέτρων στήριξης να αλλάξει την εικόνα. 500 εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν ως ανάχωμα στην ακρίβεια την εβδομάδα που πέρασε, ωστόσο αν δεν ολοκληρωθεί ο πόλεμος και η κρίση στη Μέση Ανατολή όλα είναι στον αέρα.

Ακόμα πιο ρευστή είναι η εικόνα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δύο βασικά αφηγήματα θα υπάρχουν στις επόμενες κάλπες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το ένα από το ΠΑΣΟΚ και το άλλο από το κόμμα Τσίπρα. Η μάχη θα είναι δύσκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έτοιμο το κόμμα του το οποίο τελείωσε τις συνεδριακές διαδικασίες σε κλίμα ενωτικό, ανέδειξε τον νέο γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο χθες. Οι μηχανισμοί του λειτουργούν, προγραμματικά έχει μόνο κάποιες εκλογικές πινελιές να βάλει όταν έρθει η ώρα. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να αιφνιδιάσει με πρόωρες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Στην Αμαλίας, πάντως έχουν ανεβάσει τους ρυθμούς έτσι ώστε το φθινόπωρο να είναι όλα έτοιμα.

Δεν θα αργήσει, όπως όλα δείχνουν, σε ανακοινώσεις να προχωρήσει και η Μαρία Καρυστιανού. Στο επιτελείο της κινούνται όλο και πιο γρήγορα και η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών το επόμενο διάστημα – ενδεχομένως πριν το καλοκαίρι – θα μετράται κανονικά στην πρόθεση ψήφου. Θα πιέσει αυτό τον Αλέξη Τσίπρα; Ειδικά αν το κόμμα της καταγράφει «υψηλές πτήσεις» και διεκδικεί τη δεύτερη θέση δίπλα στο ΠΑΣΟΚ. Το αντισυστημικό κομμάτι των ψηφοφόρων που θα φέρει κοντά της η Μαρία Καρυστιανού ενδεχομένως να επηρεάσει τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ θα πιέσει και τα υπόλοιπα κόμματα από τα δεξιά της. Πιο δυναμική παρουσία φέρεται να έχει στη Βόρεια Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

