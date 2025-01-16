Τουρκία: Ζητά από τον Τραμπ να ανατρέψει την απόφαση Μπάιντεν για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Έκκληση στον νέο πρόεδρο Τραμπ να ανατρέψει την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν για μόνιμη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, στην Κύπρο απευθύνει με ανακοίνωσή της η Άγκυρα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



«Αναμένουμε από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, που θα αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά της, να ανατρέψει αυτό το λάθος βήμα του σημερινού Προέδρου» αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό ΥΠΕΞ, που σε προηγούμενη ανακοίνωσή του είχε καταδικάσει οργισμένα την αμερικανική απόφαση.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μόνιμη άρση του εμπάργκο εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση αμερικανικών οπλικών συστημάτων από την Κύπρο, ενδυναμώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκωσίας.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναλυτικά



«Καταδικάζουμε την απόφαση που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ χθες (15 Ιανουαρίου), η οποία όρισε την ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου’’ (σ.σ Κυπριακή Δημοκρατία) ως κατάλληλη χώρα για πωλήσεις όπλων και στρατιωτική εκπαίδευση.



»Συμμεριζόμαστε τις απόψεις που καταγράφονται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ (ΤΔΒΚ) σχετικά με αυτό το θέμα.



»Θεωρούμε σοβαρό λάθος αυτή την απόφαση που θα αυξήσει τις εξοπλιστικές δραστηριότητες στο νησί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή μας διανύει μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να αποφύγουν τα προκλητικά βήματα και να ενεργήσουν με κοινή λογική.



»Αναμένουμε από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, που θα αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά της, να ανατρέψει αυτό το λάθος βήμα του σημερινού Προέδρου.



»Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα βήματα που λαμβάνει η ''ΤΔΒΚ'' για την αύξηση των αμυντικών και αποτρεπτικών της δυνατοτήτων».



Regarding the USA’s Decision to Designate the Greek Cypriot Administration as an Eligible Country for Arms Sales and Military Training https://t.co/SZYm3pYzlm pic.twitter.com/3KbmTKkOEv — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 16, 2025

