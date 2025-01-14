Νομοθετική πρωτοβουλία για την μόνιμη άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο κατέθεσαν τα ηγετικά στελέχη της ομάδας προώθησης ελληνικών θεμάτων (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο.

Όπως σημειώνεται, στόχος είναι να εξαλειφθούν οι περιορισμοί και αποκλεισμοί που σχετίζονται με την παροχή στρατιωτικής βοήθειας και την πώληση αμυντικών εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν προχωρήσει στην πλήρη άρση του εμπάργκο, η οποία σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

Το συγκεκριμένο γεγονός δυσχεραίνει τον πιο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό σχεδιασμό. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη μόνιμη άρση του εμπάργκο εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση αμερικανικών οπλικών συστημάτων από την Κύπρο, ενδυναμώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκωσίας.

Πηγή: skai.gr

