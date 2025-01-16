Χαλαρό γεύμα Σακελλαροπούλου - Τασούλα λίγο πριν… την αλλαγή σκυτάλης

Με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου γευμάτισε πριν από λίγο ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας για το αξίωμα, Κώστας Τασούλας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Λίγο μετά την παραίτησή του από την Προεδρία της Βουλής και από τη θέση του βουλευτή της ΝΔ, ο κ. Τασούλας εθεάθη στο γνωστό εστιατόριο του Παγκρατίου, Fatsio, όπου γευμάτισε με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα φαίνεται ότι θέλησε να συναντηθεί διά ζώσης με την κυρία Σακελλαροπούλου προκειμένου να συζητήσουν για τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας και την αλλαγή σκυτάλης στο Προεδρικό Μέγαρο, κάνοντας πράξη τα λόγια του κατά την ανακοίνωσή της παραίτησής του περί «θεσμικού τακτ».

«Το κουβέντιασα και αποφάσισα ότι είναι καλό να παραιτηθώ από Πρόεδρος της Βουλής και από βουλευτής, ώστε να δρομολογηθεί νωρίτερα, την προσεχή Τέταρτη η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής», είπε ο κ. Τασούλας νωρίτερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κάνοντας λόγο για απαραίτητο θεσμικό τακτ.

Πηγή: skai.gr

