Ανδρουλάκης: Η επιλογή του κ. Τασούλα είναι αυτοκρατορική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη

Τιμώντας το πνεύμα του Συντάγματος προτείναμε τον Τάσο Γιαννίτση που εκφράζει την Ελλάδα της προόδου, της συνέπειας, της προνοητικότητας, που πορεύεται ενωμένη, είπε ο κ. Ανδρουλάκης

«Η επιλογή του κ. Τασούλα είναι μονοκομματική συμπεριφορά ενάντια στο πνεύμα του Συντάγματος. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη είναι η αυτοκρατορική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη που περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού». Με αυτή την αιχμή ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή υπερασπιζόμενος την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι έδειξε θεσμική συμπεριφορά κι επέμεινε μέχρι τέλους στο πνεύμα του Συντάγματος για συναίνεση σχετικά με την υποψηφιότητα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς η παράδοση επιβάλει ότι η κυβέρνηση παίρνει τη πρωτοβουλία κι όχι η αντιπολίτευση.

«Τιμώντας το πνεύμα του Συντάγματος προτείναμε τον Τάσο Γιαννίτση που εκφράζει την Ελλάδα της προόδου, της συνέπειας, της προνοητικότητας, που πορεύεται ενωμένη. Έχει ισχυρό και ιστορικό συμβολισμό», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης .

Σχολίασε στο σημείο αυτό την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «είναι συμβολικός ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 2010, για την πρώτη κατοικία, αλλά δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ . Αντιθέτως, τον κατάργησε. Καλός λοιπόν ο συμβολισμός, αλλά να μην παίζουμε με την ιστορία. Ο λαός έχει μνήμη».

