«Η επιλογή του κ. Τασούλα είναι μονοκομματική συμπεριφορά ενάντια στο πνεύμα του Συντάγματος. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη είναι η αυτοκρατορική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη που περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού». Με αυτή την αιχμή ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή υπερασπιζόμενος την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την αύξηση των ασφαλίστρων υγείας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι έδειξε θεσμική συμπεριφορά κι επέμεινε μέχρι τέλους στο πνεύμα του Συντάγματος για συναίνεση σχετικά με την υποψηφιότητα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς η παράδοση επιβάλει ότι η κυβέρνηση παίρνει τη πρωτοβουλία κι όχι η αντιπολίτευση.

«Τιμώντας το πνεύμα του Συντάγματος προτείναμε τον Τάσο Γιαννίτση που εκφράζει την Ελλάδα της προόδου, της συνέπειας, της προνοητικότητας, που πορεύεται ενωμένη. Έχει ισχυρό και ιστορικό συμβολισμό», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης .

Σχολίασε στο σημείο αυτό την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «είναι συμβολικός ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 2010, για την πρώτη κατοικία, αλλά δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ . Αντιθέτως, τον κατάργησε. Καλός λοιπόν ο συμβολισμός, αλλά να μην παίζουμε με την ιστορία. Ο λαός έχει μνήμη».

