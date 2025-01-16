Σαμαράς: Θα ψηφίσω τον Κώστα Τασούλα

Τη στάση του σε ό,τι αφορά την εκλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα ως Προέδρου της Δημοκρατίας αποσαφήνισε την Πέμπτη ο Αντώνης Σαμαράς.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε τα εξής:

«Είχα υποστηρίξει δημόσια πως, σε αυτή την πολιτική συγκυρία γεγονότων και καταστάσεων, έπρεπε να επιλεγεί υποψήφιος ΠτΔ από τον κεντροδεξιό χώρο. Είχα, μάλιστα, προτείνει τον Κώστα Καραμανλη. Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό θα ψηφίσω τον Κώστα Τασουλα».

«Είναι αυτονόητο ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ των δύο προσώπων, και είναι εξίσου σαφές πως η διαφωνία μου με την πρόσφατη στάση του προέδρου της Βουλής σε κορυφαία ζητήματα ισχύει στο ακέραιο» διευκρίνισε ο κ. Σαμαράς.

Πηγή: skai.gr

