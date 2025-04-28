Τουρκία: Ο Μητσοτάκης στηρίζει σχέδια που παραβιάζουν τα δικαιώματά μας

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό εξαπέλυσε το τουρκικό δίκτυο A Haber, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Πρόκειται για ένα ακόμα τουρκικό μέσο που εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά.

“H Ελλάδα που αγνοεί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είχε παρουσιάσει στην Κομισιόν ένα χάρτη που έδειχνε πως επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Το βήμα αυτό είχε προκαλέσει κρίση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ήρθε η πρώτη ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος δήλωσε ''δεν ψάχνω για καυγά με την Τουρκία''” αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ.

“Από τη μία αύξησε την ένταση, από την άλλη έστειλε θερμά μηνύματα στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για πρώτη φορά μετά την κίνηση της χώρας του που είχε δημοσιοποίησει τον παράνομο χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού”.

“O Mητσοτάκης ο οποίος στηρίζει και τα σχέδια που θα καταχραστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στις τουρκικές θαλάσσιες περιοχές, δήλωσε πως 'είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στα θαλάσσια πάρκα, όπως και στις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης'”.

Για “πόλεμο χαρτών” με την Ελλάδα κάνει λόγο η εφημερίδα Oksijen. “Η Ελλάδα παρουσιάζει το Αιγαίο σαν ελληνική λίμνη” δηλώνει.

