Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί πρώτο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που κατηγορούν την Αθήνα ότι δεν αφήνει καμία θαλάσσια περιοχή στην Τουρκία, ούτε στο Αιγαίο αλλά ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Υπάρχει το πρόβλημα πως η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν καταφέρει να ορίσουν τα θαλάσσια σύνορά τους. Δεν έχουμε καταφέρει να ορίσουμε τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης μας. Επίσης, και στην Ανατολική Μεσόγειο η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν καταφέρει να ορίσουν τα θαλάσσια όρια τους. Αυτό που κάνει η Ελλάδα τώρα δηλαδή, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ουσιαστικά δεν αφήνει καμία θαλάσσια περιοχή στην Τουρκία, ούτε στο Αιγαίο αλλά ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι παράνομο σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αντιβαίνει και στις συμφωνίες», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιουτζέλ Ατζάρ, αρχιερευνητής Κέντρου Ερευνών για τη Θάλασσα και το Ναυτικό Δίκαιο.

Και συνεχίζει: «Εμείς με την Ελλάδα έχουμε μια γραπτή συμφωνία από το 1976 για να μην έχουμε δραστηριότητες στο Αιγαίο έτσι ώστε να μην προκαλείται ένταση. Όμως τώρα η Ελλάδα δημοσίευσε αυτόν τον χάρτη που εμφανίζει πως θα χρησιμοποιεί και θα εκμεταλλεύεται η ίδια όλες αυτές τις περιοχές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στον τουρκικό χάρτη, ο Ατζάρ σημειώνει ότι «Ο δικός μας χάρτης σχεδιάστηκε με τη βοήθεια και τη συμβολή του κράτους. Το υπουργείο Εξωτερικών το ανακοίνωσε, αυτός ο χάρτης θα σταλεί στα Ηνωμένα Έθνη και θα είναι ο επίσημος χάρτης της Τουρκίας. Εμείς στο Αιγαίο σχεδιάσαμε σύμφωνα με τη λογική της μέσης γραμμής στο Αιγαίο. Αυτό το βασίσαμε στο Διεθνές Δίκαιο».

Παρεμβαίνοντας, η παρουσιάστρια του Haberturk, Ντιλέκ Γκιούλ, σημείωσε: «Όμως κι εκείνοι λένε στην ανακοίνωσή τους πως αυτό είναι το δικαίωμα της Ελλάδας που προκύπτει από τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ.

Ο Ατζάρ, απαντώντας στην παρουσιάστρια του Haberturk, τονίζει: «Aυτό είναι παραπληροφόρηση καθώς στο Αιγαίο όταν δεν αφήνεις καμία θαλάσσια περιοχή ή υφαλοκρηπίδα στην Τουρκία, δεν μπορείς να μιλάς για το Δίκαιο της Θάλασσας ή το Διεθνές Δίκαιο».

Πηγή: skai.gr

