Το νέο δημοσκοπικό κύμα εξετάζουν τα κόμματα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να "ζαλίζουν" τα κόμματα που ψάχνουν να βρουν τα βήματά τους από τις ευρωεκλογές και μετά.

Το νέο κύμα που αναμένεται αυτή την εβδομάδα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό με τους επιτελείς των πολιτικών σχηματισμών να εστιάζουν σε τέσσερα σημεία:

Πως αποτυπώθηκαν οι παροχές της κυβέρνησης σε συνταξιούχους και σε όσους διαμένουν στο νοίκι.

Οι διακοπές του Πάσχα και η ακρίβεια στην αγορά αν επηρέασε την πολιτική τοποθέτηση των ερωτηθέντων.

Τι αποτύπωμα εξακολουθούν να έχουν τα Τέμπη στο εκλογικό κοινό.

Κατά πόσο η "επέλαση" της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα συνεχιστεί.

Οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις και όχι μόνο έχουν βγάλει μολύβι και χαρτί προκειμένου να αναλύσουν τόσο την πρόθεση ψήφου, αλλά κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων.

Για τη Νέα Δημοκρατία είναι βασικό να συνεχιστεί η σταθεροποίηση και η μικρή ανάκαμψη που είχε καταγραφεί στα τέλη Μαρτίου. Τόσο οι οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού όσο και η προοπτική περαιτέρω φοροελαφρύνσεων έχει δώσει μια προοπτική στη γαλάζια παράταξη με βασικό "σκαλοπάτι" την εδραίωση σε νούμερα άνω του 30%. Αναμένουν να δουν αν θα καταγραφεί κάποια δυσαρέσκεια των ερωτηθέντων σε σχέση με το Πασχαλινό τραπέζι. Η έξοδος των εκδρομέων, πάντως κινήθηκε και πολύ καλά επίπεδα.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ένα restart μετά και τη χθεσινή εκδήλωση των τομεαρχών. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιθυμεί πολύ γρήγορα να επιστρέψει δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. "Ο κοινός μας αντίπαλος βρίσκεται εκτός των τειχών: είναι η διαφθορά και οι συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις μας", ανέφερε προς το εσωτερικό του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το ΣΕΦ. Περιθώρια για απώλειες δεν έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κολλημένος στο 6%-7% χρειάζεται μια γερή ώθηση που δεν θα την πάρει από την κοινοβουλευτική συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά. Αρκετά στελέχη εκτιμούν πως τα νούμερα δεν «ανθούν» εξαιτίας των συνεχών αρνήσεων που δέχεται ο Σωκράτης Φάμελλος στα καλέσματα για συνεργασίες. Εκτιμούν πως οι συμπορεύσεις είναι μονόδρομος και ο «μουτζούρης» στο τέλος θα πέσει σε όσους έχουν αρνηθεί. Ο Σωκράτης Φάμελλος και οι στενοί συνεργάτες του αναμένουν να δουν πως αντιμετώπισε το εκλογικό σώμα την άρνηση της Νέας Αριστεράς να συμπορευτεί με την Κουμουνδούρου, καθώς και το αποτύπωμα που αφήνουν όλες οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς με τις μοναχικές πορείες που ακολουθούν.

Στο ΚΚΕ υποστηρίζουν ότι είναι η μόνη δύναμη που καταφέρνει να κερδίζει τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία και στους χώρους της εργασίας. Δεν πιστεύουν πως ποσοστά που κινούνται στη ζώνη του 8% τους αντιπροσωπεύουν και δίνουν το επόμενο απεργιακό ραντεβού με τον κόσμο την Πρωτομαγιά.

Στην Πλεύση Ελευθερίας δεν κρύβουν την ευχαρίστησή τους βλέποντας την απήχηση που έχουν στον κόσμο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της αναφέρει πως η δυναμική με την οποία διεκδικεί το κόμμα της μια σειρά από ζητήματα στη Βουλή του έχουν δώσει μεγάλη ώθηση. Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται σε διαρκή κίνηση με τη διαμόρφωση του κυβερνητικού της προγράμματος. Ψαρεύοντας σε αντισυστημικά «νερά» τα ποσοστά της έχουν πενταπλασιαστεί από τις ευρωεκλογές και μετά (3,4%). Έχει επίσης εισροές από όλες τις πτέρυγες με μεγαλύτερες "δεξαμενές" τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα οργανώνεται, ωστόσο η έλλειψη έμπειρων στελεχών που θα πλαισιώσουν την πρόεδρο αποτελεί ένα βασικό έλλειμμα. Αναμένουν με ενδιαφέρουν να δουν που θα βρεθούν στο νέο κύμα των μετρήσεων. Η άλλη δύναμη που εμφανίζει να έχει κέρδη - έστω και περιορισμένα - είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Έχει "μπετονάρει" ένα συντηρητικό κοινό που ακολουθεί τον πρόεδρο, ενώ κερδίζει και ένα κομμάτι της ψήφους διαμαρτυρίας. Τα άλλα κόμματα της δεξιάς «πολυκατοικίας», άλλωστε δεν εμφανίζουν κάποια δυναμική.

Η Νέα Αριστερά με ποσοστά που μετά βίας φτάνουν το 2% εξακολουθεί να είναι χωρισμένη στα δυο. Τα στελέχη που ήταν υπέρ της συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιούν για τον κίνδυνο περαιτέρω συρρίκνωσης. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου υποστηρίζει πως η εικόνα μπορεί να αλλάξει αν το κόμμα σταματήσει να εμφανίζεται ως το συμπλήρωμα μια προοδευτικής κυβέρνησης και να ετεροκαθορίζεται. Είναι βασικό για το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση να αρχίσει να παρουσιάζει κάποια σημάδια ανάκαμψης πριν οδηγηθεί στο συνέδριο στα τέλη Ιουνίου. Δεν μπορεί να αποκλειστούν εξελίξεις αν πραγματοποιηθεί έκτακτο συνέδριο από τη στιγμή που πρόεδρος και γραμματέας κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ΜέΡΑ25 συνεχίζει να «φλερτάρει» με το 3%, ενώ αδύναμο δημοσκοπικά εμφανίζεται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Η μη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας δεν του έδωσε την ώθηση που περίμενε αρχικά. Μέσα στον Μάιο θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο τους.

Πηγή: skai.gr

