Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η χθεσινή διάσκεψη της ολομέλειας των τομέων του ΠΑΣΟΚ ήταν για τη Χαριλάου Τρικούπη ένα στοίχημα για το “πολιτκό restart” του κόμματος. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και έφερε καρπούς αφού εκατοντάδες στελέχη της πράσινης παράταξης έδωσαν το παρών στο Σ.Ε.Φ, ωστόσο καταγράφηκαν και απουσίες που συζητήθηκαν στα πηγαδάκια. Ο βασικός εσωκομματικός αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη στις εκλογές του Οκτωβρίου, Χάρης Δούκας μέτρησε απουσία από το Φάληρο αφού συνεχίζει τις υποχρεώσεις του ως Δήμαρχος της Αθήνας στη Βοστόνη. Απών από το εναρκτήριο λάκτισμα της επόμενης μέρας και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εκ των υποστηρικτών του Χάρη Δούκα, που το όνομα του συζητείται έντονα τις τελευταίες ημέρες μετά και την κριτική που άσκησε στην ηγεσία για θέματα στρατηγικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Αρκαδίας είχε ενημερώσει αρμοδίως ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί λόγω προγραμματισμένης υποχρέωσης. Στις Βρυξέλλες και όχι στο ΣΕΦ βρίσκονταν και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου που στην τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται “ηλεκτροσόκ”. Ουτε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης παραβρέθηκε στη διάσκεψη και πολλοί θυμήθηκαν τα ευτράπελα με την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη που τα κεντρικά επιθυμούσαν να ακυρωθεί.

Εκτός Διάσκεψης και ο βουλευτής Χαλκιδικής επίσης στο στρατόπεδο Δούκα στην τελευταία εσωκομματική αναμέτρηση, Απόστολος Πάνας λόγω οικογενειακού θέματος.Απο το Σ.ΕΦ απουσίαζε και η Νάντια Γιαννακοπούλου, εκ των υποψηφίων για την ηγεσία του κινήματος, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αδιαθεσία της βουλευτού, ενώ τελευταία στιγμή έφτασε στην διάσκεψη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που εχθές έγινε νονός και μετά το “Πάντα άξιος” έτρεχε να προλάβει το “ΠΑΣΟΚ παντού”.Στις τελευταίες εκλογές για εκλογή προέδρου είχε στηρίξει Χάρη Δούκα δίνοντας το σύνθημα με την ανάρτηση “Πάμε Χάρη”.

«Η ωραία Ελένη του ΠΑΣΟΚ»

Μπορεί ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος να απουσίαζε από τη διάσκεψη της ολομέλειας των τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ο έτερος συνυποψήφιος του Βαγγέλης Γιαννακούρας και για πολλούς η πέτρα του σκανδάλου στην κόντρα του βουλευτή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έδωσε το παρών στο ΣΕΦ, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του να θέσει υποψηφιότητα στις Περιφερειακές εκλογές που ακολούθησαν με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κουτσούλη είχε ως αποτέλεσμα την διαγραφή του από το Πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ. Ωτακουστές μεταφέρουν στον skai.gr ότι βουλευτής του κινήματος σε τετ α τετ αποκάλεσε τον Βαγγέλη Γιαννακούρα “Ωραία Ελένη του ΠΑΣΟΚ” σχολιάζοντας με χιούμορ και δηκτικό τρόπο τον εσωκομματικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρκαδία, που συνέδεσε και με την εσωστρέφεια που πλανάται στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα μηνύματα εντός και εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη

Με στοιχεία από την καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να τονώσει το ηθικό των στελεχών της πράσινης παράταξης.

“Ναι, μπορούμε και διαφορετικά!

Ναι, μπορούμε και καλύτερα!” ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που στην ομιλία του έκανε επίθεση στην Κυβέρνηση και στα κόμματα διαμαρτυρίας υπονοώντας την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ έριξε και καρφιά στην εσωκομματική του αντιπολίτευση. “Με τη σημερινή μας διάσκεψη σηματοδοτούμε ταυτόχρονα μια συνέχεια στην έως τώρα πορεία μας αλλά και μια νέα Αφετηρία.” τόνισε αρχικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

“Δεν είμαστε κόμμα κομήτης ούτε κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε πυροτέχνημα αλλά δύναμη υπεύθυνης διακυβέρνησης.

Δεν βολευόμαστε στη συγκυρία, αλλά αγωνιζόμαστε να ανοίξουμε δρόμους.” σημείωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δείχνοντας χωρίς να το αναφέρει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεδίπλωσε πτυχές από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ έριξε βέλη σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

“Κάποιοι βέβαια δεν ασχολούνται με αυτά,

αλλά με τις κοκορομαχίες και τα πυροτεχνήματα.

Έτσι έμαθαν, έτσι βολεύτηκαν.

Είμαστε εδώ και για να τους ξεβολέψουμε” σημείωσε.

Η αναφορά του στα εσωκομματικά έγινε με πολύ προσεκτικό τρόπο φωτίζοντας ότι ο Πρόεδρος είναι ο εγγυητής της ενότητας του κόμματος

“Ο κομματικός μικρόκοσμος δεν αφορά τους πολιτες. Περιμένει περισσότερα από εμάς και είναι ευθύνη όλων μας να ανταποκριθούμε.Ο κοινός μας αντίπαλος βρίσκεται εκτός των τειχών:είναι η διαφθορά και οι συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης. Εκεί πρέπει να στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις μας!” υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης που σε άλλο σημείο της ομιλίας του έδωσε τον τονο για την ενότητα της παράταξης με πιο εμφατικό τρόπο. “Σας παρακαλώ να αγωνιστούμε ενωμένοι παρά τις δυσκολίες , το συγκριτικό πλεονέκτημα μας είναι το στελεχιακό μας δυναμικό” σημείωσε.

Για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε παυσίπονο τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες ως “εκλογικούς πελάτες.”

“Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός παίζουν τα ρέστα τους με το υπερπλεόνασμα. Θεωρούν πως είναι το πολιτικό μπαζούκας,

με το οποίο επιχειρούν να βγουν από το σπιράλ της φθοράς τους.

Πλανώνται ότι θα τα καταφέρουν.” σχολίασε ενώ έκλεισε την ομιλία του με την εκτίμηση ότι η σκληρή δουλειά θα φέρει αποτελέσματα

“Θα είμαστε η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε.” ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

