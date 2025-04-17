Τουρκία για χωροταξικό σχεδιασμό: «Αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο»

Νέα σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελλάδα, με πηγές του υπουργείου Άμυνας της γείτονος να κάνουν λόγο για «απαράδεκτες» και «μονομερείς ενέργειες».

«Στο πλαίσιο του ''θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού'' που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελλάδα, παρακολουθούμε προσεκτικά κάποιες πρωτοβουλίες που δεν έχουν νομική βάση και αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», ανέφεραν πηγές του υπουργείου στο TRT Haber.

«Αποφασιστικότητα»

«Ως Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, είμαστε πλήρως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοια μονομερή σχέδια της Ελλάδας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο».

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι «μια δίκαιη, και συμβατή με το διεθνές δίκαιο κατανομή της θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην περιοχή είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο του αμοιβαίου διαλόγου και της καλής θέλησης. Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας που αγνοούν τις υπάρχουσες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς είναι απαράδεκτες. Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας».

«Λαμβάνονται μέτρα»

«Σύμφωνα με την αντίληψη της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της με αποφασιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις στην περιοχή και, εάν χρειαστεί, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα».

«Ούτε στο Αϊβαλί»

«Με τον χάρτη των Ελλήνων δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε ούτε στο Αϊβαλί, ούτε στη Σμύρνη» αναφέρουν στο μεταξύ σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Έλληνες σχεδιάζουν και τα 12 μίλια στο Αιγαίο» λένε ακόμη.

