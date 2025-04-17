Τουρκικά ΜΜΕ: Με τον χάρτη των Ελλήνων δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε ούτε στο Αϊβαλί, ούτε στη Σμύρνη

«Με τον χάρτη των Ελλήνων δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε ούτε στο Αϊβαλί, ούτε στη Σμύρνη» αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ μετά την ανακοίνωση από την Αθήνα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

«Οι Έλληνες σχεδιάζουν και τα 12 μίλια στο Αιγαίο» λένε ακόμη .

Τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global: «Η Ελλάδα συνέχεια κάνει προκλητικές κινήσεις στο Αιγαίο. Άλλωστε, η Τουρκία ξεκαθαρίζει πως η επέκταση των χωρικών υδάτων θα είναι αιτία πολέμου.

» Η Ελλάδα έχει ισχυρισμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Ισχυρίζεται πως με τα νησιά μπορεί να καθορίσει θαλάσσια σύνορα. Όμως το διεθνές δίκαιο δεν λέει κάτι τέτοιο.

» Αν ακούσουμε τις δικές τους θεωρίες, τότε εμείς δεν θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα ούτε από το Αϊβαλί, τη Σμύρνη την Αλικαρνασσό διότι με αυτές τις θεωρίες τους όλα τους ανήκουν, έτσι όπως το πάνε ίσως διεκδικήσουν και εδάφη από εμάς.Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να ειπωθούν για τον χάρτη τους.

Υπάρχουν και προβοκατόρικες θέσεις που αναφέρονται στον χάρτη. Γίνεται αναφορά στο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Αιγαόιο. Η Ελλάδα ισχυρίζεται πως αυτό είναι ένα δικαίωμα της που προκύπτει από το διεθνές δίκαιο και διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης του την κατάλληλη ώρα».

«H Eλλάδα συνεχίζει με τον χάρτη της Σεβίλλης. Πρόκληση στο Αιγαίο με χάρτη» γράφει σήμερα η εφημερίδα Hurriyet.

«Χάρτης - σκάνδαλο στο Αιγαίο. Μαξιμαλιστικές οι θέσεις» - «Δεν υπολόγισαν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Γράφει η Hurriyet: «Η Ελλάδα ανακοίνωσε έναν χάρτη που δείχνει τι; Μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες της στο Αιγαίο ως «Περιοχές Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Ο χάρτης συντάχθηκε με βάση τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι ακόμη και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου έχουν πλήρη (100%) δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ότι στην Τουρκία δεν παραχωρούνται άλλα δικαιώματα εκτός από τα χωρικά της ύδατα.

Η θέση της Τουρκίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης δεν ελήφθησαν υπόψη. Αυτός ο χάρτης, που θα σταλεί στην Επιτροπή της ΕΕ τις επόμενες ημέρες, είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον «χάρτη της Σεβίλλης» που ανακοίνωσε η ΕΕ. Στον χάρτη, αν και τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο εμφανίζονται ως 6 μίλια, αναφέρεται ότι «η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης έως 12 μίλια». Στόχος της Ελλάδας είναι αυτός ο χάρτης, που αντικατοπτρίζει τις μαξιμαλιστικές της φιλοδοξίες, να καταγραφεί για πρώτη φορά ως «επίσημο έγγραφο» στην ΕΕ».

Sozcu: «Η Ελλάδα παρουσιάζει χάρτη των 12 μιλίων και η Άγκυρα παρακολουθεί»

«Υπάρχει ο κίνδυνος το Αιγαίο να γίνει ελληνική λίμνη. Η Ελλάδα κατέβασε τα 12 μίλια από το ράφι».

Η εφημερίδα αναφέρει: «Η Ελλάδα θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 'χάρτη μέγιστης θαλάσσιας δικαιοδοσίας' της, στον οποίο δείχνει τα χωρικά ύδατα 12 μιλίων και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός ορίζεται ως ένα τεχνικό έγγραφο που προβλέπει την αειφόρο χρήση των θαλασσών σε τομείς όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ενέργεια και η αλιεία.

Ωστόσο, η Ελλάδα προετοιμάζει αυτό το έγγραφο για να περιλαμβάνει «μέγιστες αξιώσεις» σε αμφισβητούμενες περιοχές όπως τα σύνορα της ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα μήκους 12 μιλίων. Έτσι, ο χάρτης γίνεται ένα έγγραφο θέσης παρόλο που δεν δημιουργεί μια πραγματική κατάσταση».

Τούρκοι ερευνητές: Όλο το ανατολικό Αιγαίο εντάχθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

«Στο Αιγαίο πήραμε ως βάση τη μέση γραμμή»

Γιουτζέλ Ατζέρ, αρχιερευνητής Εθνικoύ Κέντρου Ερευνών για τη Θάλασσα και το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας: «Στον χάρτη αυτό, με την γραμμή αυτή δείχνουμε το εξωτερικό όριο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού . Εξω απο τα χωρικά ύδατα, και ανατολικά αυτής της γραμμής δείχνει τον σχεδιασμό που κάνει η Τουρκία στην περιοχή. Αυτό δεν είναι περιοχή κυριαρχίας. Είναι ενέργεια που έχει κανει η Τουρκία και εξηγεί ποιες εργασίες μπορεί να κανει στην περιοχή αυτή. Βέβαια αυτό είναι ένα έργο που τρέχει, μπορεί να βελτιωθεί να επικαιροποιηθεί για τις εργασίες. Αλλά στο Αιγαίο παίρνει ως βάση τη μέση γραμμή και δείχνει την περιοχή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που κάνει η Τουρκία».

Πηγή: skai.gr

