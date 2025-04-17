Μάντζος: Η βάση για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό υπήρχε, η κυβέρνηση επί 4 χρόνια δεν την αξιοποίησε

«Η βάση για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό υπήρχε, αλλά η κυβέρνηση επί τέσσερα χρόνια δεν την αξιοποίησε» τόνισε την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Κυβέρνηση, ο Δ. Μάντζος τόνισε ότι «είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να έχει καθυστερήσει τέσσερα χρόνια, καθώς πρόκειται για την ικανοποίηση ενωσιακής υποχρέωσης της χώρας μας από το 2014 για τη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις θάλασσες. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που το 20% των θαλασσών της είναι μέσα σε χάρτες Natura 2000, ήταν αυτό αναγκαίο από άποψης περιβαλλοντικής αλλά και γεωπολιτικής».



Υπογράμμισε πως «ό,τι συμβαίνει επί χάρτου είναι θετικό και έχει τη σημασία του, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις αλλά και σε δικαστικές διαδικασίες στο μέλλον», αποσαφηνίζοντας, ωστόσο, πως «δεν πρόκειται για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, παρ’ όλο που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παιανίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Δημήτρης Μάντζος υπενθύμισε στη συνέχεια, ότι «έχουν υπάρξει πολλές προειδοποιητικές επιστολές και οχλήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2021, όταν τελείωσε ο χρόνος ενσωμάτωσης της Οδηγίας του 2014, καθώς και παραπομπή και καταδίκη της χώρας μας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κι εγώ, αρμόδιοι για θέματα Περιβάλλοντος και Εξωτερικών αντίστοιχα, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχαμε εκδώσει δύο ανακοινώσεις πάνω στο θέμα αυτό».



Εξήγησε, δε, ότι η ολιγωρία της κυβέρνησης κρίνεται αδικαιολόγητη, καθώς «θα μπορούσαμε, πρώτον, να σταθούμε στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του. Υπάρχει, δεύτερον, το προηγούμενο του ν. 4001/2011 - «νόμος Μανιάτη», επί κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει προσδιορίσει τα απώτατα όρια της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Υπήρχε, δηλαδή, η βάση και η Κυβέρνηση δεν την αξιοποίησε».



Σύμφωνα με τον Δ. Μάντζο, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «θεωρούμε ότι έπρεπε ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός για περιβαλλοντικούς και γεωπολιτικούς λόγους να μην έχει εξαρτηθεί από την προηγούμενη οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με γειτονικές χώρες. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν το έκανε από φοβικότητα, δεν είπε την αλήθεια όταν έπρεπε, και τώρα κάποιοι, ενώ έχει υπάρξει αυτή η τετραετής καθυστέρησης, μιλούν σχεδόν για εποποιία».



Κατέληξε δε, ότι «είναι θετικό και αναγκαίο το βήμα που έγινε αλλά ο χρονισμός είναι εσφαλμένος, διότι έχει υπάρξει καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων που απείλησε να επιδεινώσει τη γεωπολιτική συνθήκη της χώρας μας».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «πρέπει να είμαστε πιο νηφάλιοι, συνετοί, σοβαροί στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο θέμα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού καθώς και στο θέμα της Κάσου. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εκκρεμεί και πρέπει να ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, μας συνδέει με την Κύπρο, κατ’ επέκταση με το Ισραήλ, πρόκειται να μεταφέρει ενέργεια από ΑΠΕ και να ενταχθεί στο σχέδιο της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ -ένα έργο που με όρους διεθνούς δικαίου από το άρθρο 79 της UNCLOS δεν απαιτεί καν αδειοδότηση και γνωστοποίηση από παράκτια κράτη για να υλοποιηθεί».

Εξάλλου, όσον αφορά στο ζήτημα της τέταρτης φρεγάτας Belharra, ο Δ. Μάντζος, σημείωσε ότι «θα θέλαμε να έχει υπάρξει στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, την προηγούμενη Πέμπτη, αναλυτική ενημέρωση. Εμείς στηρίζουμε την ενίσχυση αποτροπής, όμως δεν δίνουμε λευκή επιταγή και θέλουμε προηγούμενη ενημέρωση».

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί επί του μετώπου της ακρίβειας, ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε ότι «δεν είναι μόνο η πασχαλινή περίοδος, αλλά όλη αγορά είναι ακριβότερη σε βασικά αγαθά και το έχουμε τεκμηριώσει με στοιχεία που έρχονται από την αγορά.



Επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πολύ ακριβό Πάσχα που επιβαρύνει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς, είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση να προκαταβάλει τις συντάξεις. Αν δεν τα κατάφερνε -που δεν τα κατάφερε έστω με τους αλγοριθμικούς και διοικητικούς λόγους που επικαλέστηκε- ας εξασφάλιζε μία έκτακτη επιταγή ακρίβειας στους χαμηλοσυνταξιούχους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη ρευστότητα να αγοράσουν όσα συναπαρτίζουν ένα πασχαλινό τραπέζι.



Και προφανώς, εκτός από αυτά τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης για την πασχαλινή περίοδο, παραμένουν οι εστίες του προβλήματος: Πρώτον, η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων που συνεχίζεται γιατί δεν έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Και, δεύτερον, δεν έχει υπάρξει επαρκής έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς, η οποία από ελεύθερη έχει φτάσει να είναι ασύδοτη. Κάθε Πάσχα και χειρότερα».

