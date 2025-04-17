Θ. Κοντογεώργης: Μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) και εν γένει η ελληνική εξωτερική πολιτική βρέθηκαν στο επίκεντρο της ραδιοφωνικής συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Όπως σημείωσε εξ αρχής, η χθεσινή ήταν «μια σημαντική ημέρα» για δύο λόγους: Αφενός για πρώτη φορά αποτυπώνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο χώρο (ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεία, τουρισμός, λιμενικές μεταφορές κ.α.), αλλά «πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος», συμπλήρωσε. Αφετέρου είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται «η απώτατη δυνητική επήρεια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας», που θα αποτελεί «μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου», επεσήμανε. Με άλλα λόγια, «μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου περιγράφονται οι ελληνικές θέσεις», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Στο ερώτημα γιατί είναι τέσσερις οι ενότητες του ΘΧΣ, εξήγησε ότι ενσωματώνει τις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, γι' αυτό και είναι διακριτές οι ενότητες. Την Τετάρτη μόλις, συμπλήρωσε εξάλλου, ολοκληρώθηκε το πρακτικό επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας που είχε να κάνει με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία.

Ερωτηθείς αν η Άγκυρα είχε ενημερωθεί για την ελληνική κίνηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ δήλωσε ότι ήταν «γνωστά τα γεγονότα που επηρεάζουν τη δημοσίευση του χάρτη, δηλαδή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι προθεσμίες συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία».

Τοποθετηθείς δε, για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, είπε ότι «τα πράγματα είναι σύνθετα», επίσης «γνωστές οι ιδιαιτερότητες των σχέσεων». Αλλά, προσέθεσε, «αν η Τουρκία θεωρεί ότι έχει μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με τους χάρτες, ο δρόμος είναι γνωστός: αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Εν κατακλείδι, «ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι κάτι στο οποίο εμείς πιστεύουμε και επενδύουμε, νομίζω και πιστεύω ότι ισχύει και από την άλλη πλευρά». Εξάλλου, «δεν πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε λόγω της διαφοράς που έχουμε», ανέφερε ο Θ. Κοντογεώργης.

Στο σημείο αυτό διεμήνυσε μάλιστα, «επιδιώκουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο αλλά ταυτόχρονα, όπως έχουμε δείξει σε όλους τους τόνους και με τις ενέργειες που έχουν γίνει - χθες άλλωστε είχαμε ΚΥΣΕΑ και εγκρίθηκε ο 12ετής σχεδιασμός - εμείς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα νερά θα είναι και ασφαλή ταυτόχρονα».

Ο ΘΧΣ είναι ανεξάρτητο θέμα από την πόντιση του καλωδίου, εξήγησε στη συνέχεια, άλλωστε η χωροθέτηση μιας περιοχής για μια έρευνα (με έκδοση Navtex κ.λ.π.) κρατά αρκετούς μήνες, επιχειρηματολόγησε, θυμίζοντας παράλληλα ότι «πριν λίγες ημέρες υπήρξε η οριοθέτηση των συντεταγμένων για τις έρευνες της Chevron, πριν λίγο καιρό για την Exxon».

Στο δια ταύτα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, «η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα» και «με ένα τρόπο αθόρυβο η εξωτερική μας πολιτική, χωρίς να φωνάζει, παράγει αποτελέσματα». Ακόμη, «η εξωτερική πολιτική χαράσσεται από τον πρωθυπουργό, από το ΚΥΣΕΑ, επομένως είναι συλλογικές οι αποφάσεις».

«η κυβέρνηση με σταθερό τρόπο τα τελευταία αυτά έξι χρόνια έχει δυναμώσει τη φωνή της χώρας και αυτό φαίνεται στην πράξη», δυναμώνει, δηλαδή, «τη θέση της (χώρας) με προσεκτικά βήματα στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.