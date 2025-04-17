«Η αντίδραση των Τούρκων ήταν αναμενόμενη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, για την ανακοίνωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ τόνισε πως πλέον η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη, απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που έρχεται για τις επιστροφές των παράτυπων μεταναστών, το οποίο, όπως σημείωσε, αυστηροποιείται.

«Κάτι που δεν είχε γίνει επί μια 20ετία, το κάνει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε ο υπουργός για τον ΘΧΣ, και σημείωσε πως είναι σημαντικό και από περιβαλλοντικής πλευρά. «Επιτέλους έχουμε τις ανθρωπογενείς χρήσεις και συγκεκριμένες περιοχές που ορίζονται. Αυτό μας ενδιαφέρει για τις θάλασσες μας και το περιβάλλον μας, την ανάπτυξη της αλιείας, και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό κομμάτι που δεν είχε γίνει για πάρα πολλά χρόνια».

Για την γεωπολιτική επίπτωση είπε πως «επίσης είναι καθαρή γιατί η Ελλάδα πια έχει έναν επίσημο τόπο με τον οποίον καθορίζει η ίδια τι θεωρεί πως είναι η υφαλοκρηπίδα της. Είναι κάτι που μέχρι χτες δεν είχε γίνει».

Και συνέχισε: «Η αντίδραση των Τούρκων ήταν αναμενόμενη. Αυτό που είναι ποιοτική διαφορά και πιστώνεται στην κυβέρνησή μας είναι πως η Ελλάδα δεν έλεγε τίποτα ενώ η Τουρκία έλεγε διάφορα πράγματα. Αυτό που έγινε είναι πως το είπε η Ελλάδα αυτό. Οι όποιες διαφορές θα επιλυθούν, όπου μπορούν να επιλυθούν. Θα είναι η Χάγη, θα είναι οι συμφωνίες, θα είναι άλλα πράγματα... Το δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα έχει μια καθαρή αποτυπωμένη θέση».

Σε ερώτηση εάν φοβάται η Αθήνα κάποια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Βορίδης απάντησε «δεν το θεωρώ πιθανό».

Για τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, ο υπουργός είπε πως: «Χτες συναντήθηκα με τον Βασίλη Κικίλια καθώς έχουμε κοινούς στρατηγικούς στόχους. Μέσα στους στόχους της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής είναι η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης. Και αυτό είναι μια μάχη που το Λιμενικό μας την δίνει κάθε μέρα».

Μάλιστα, σημείωσε πως «στο πρώτο 4μηνο έχουν συλληφθεί πάνω από 150 διακινητές. Συλλαμβάνουν πάνω από έναν κάθε μέρα».

Για τους παράτυπους μετανάστες και το νομοσχέδιο που έρχεται, ο υπουργός ανέφερε πως «είναι παράνομοι, δεν είναι πως ξέχασαν κάποιο χαρτί, μπαίνουν παρανόμως, παραβιάζοντας το νόμο μας για τη νόμιμη είσοδο στη χώρα. Η απάντηση για αυτό, ευτυχώς είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική και η Ευρώπη έχει μετακινηθεί στις θέσεις που υποστήριζε πάντα η Ελλάδα. Οι θέσεις είναι πως πρέπει να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε το σύστημα επιστροφών που έχουμε. Όταν κάποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα, είτε δεν έχει άσυλο, είτε δεν έχει άδεια διαμονής, αυτός πρέπει να επιστρέφεται είτε στον τόπο καταγωγής του, είτε στη χώρα από την οποία ήρθε, εφόσον αυτή είναι μια ασφαλής χώρα. Πρέπει να ενισχύσουμε όλο τον μηχανισμό της επιστροφής και είναι μια από τις βασικές δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Χτες τελειώσαμε μια πρώτη επεξεργασία στο νόμο για τις επιστροφές. Τον νόμο τον κάνουμε αυστηρότερο. Το ένα θέμα είναι ο χρόνος και ένα άλλο θέμα είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διοικητικών μέτρων. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να οδηγείται σε κράτηση ο παράνομος, προκειμένου να απομακρυνθεί. Ο διοικητικός περιορισμός μπορεί να διαρκέσει έως 18 μήνες. Όλο το σύστημα αυτό το κάνουμε αυστηρότερο σε επίπεδο νομικό. Έχει αρκετή δουλειά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.