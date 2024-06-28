Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Μετά τις αναφορές του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί 3ου Παγκόσμιου Πολέμου, χθες το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έκανε ενημέρωση λέγοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και επικαιροποιεί τα σχέδιά της.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, πηγές υπουργείου Άμυνας ανέφεραν χθες: «Εάν ρωτάτε αν υπάρχει κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού κινδύνου όπως στον Α' και Β' παγκόσμιο πόλεμο, φυσικά και είναι μια πιθανότητα. Εμείς ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κάνουμε τις εκτιμήσεις μας σχετικά με την άμυνα και την ασφάλειά μας και επικαιροποιούμε όλα τα σχέδιά μας υπό το φως των νέων εκτιμήσεων. Μπορούμε να πούμε με άνεση ότι είμαστε μια από τις πιο προετοιμασμένες χώρες.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι ήδη ένας δυναμικός στρατός. Είναι ένας στρατός που εκτελεί συνεχώς δραστηριότητες σε πολλές γεωγραφικές περιοχές. Είναι ένας στρατός που έχει δοκιμάσει και εγκρίνει τα δικά του σχέδια και την εφοδιαστική του υποδομή. Πραγματοποιεί επίσης δραστηριότητες σε πολλά μέρη του κόσμου για την υποστήριξη της ειρήνης. Ουδείς και πρωτίστως η χώρα μας δεν θα ήθελε μια σκοτεινή εικόνα, όπως ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος για κάθε σενάριο».

Εκτεταμένες αναφορές υπάρχουν στον τουρκικό Τύπο με τη Yeni Safak να αναφέρει «Πλησιάζει ο μεγάλος πόλεμος», ενώ η Τurkiye έχει τίτλο «Eίμαστε έτοιμοι για τον παγκόσμιο πόλεμο».

Επίσης τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι «στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε τον Tayfun», λέγοντας ότι «ο Tayfun φτάνει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία».

«Αν η Κύπρος επιτεθεί στην 'ΤΔΒΚ', δεν θα μείνουμε με δεμένα τα χέρια»

ΕΡΑΪ ΓΚΙΟΥΤΣΛΟΥΕΡ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Όμως εμείς έχουμε τον πύραυλο εδάφους-εδάφους Tayfun. Έχει βεληνεκές 1000 χιλιόμετρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κι εδώ δείχνουμε σε περίπτωση ενεργοποίησης του ποια σημεία βρίσκονται εντός του βεληνεκούς.

ΕΡΑΪ ΓΚΙΟΥΤΣΛΟΥΕΡ: Κοιτάξτε είναι δικό μας οπλικό σύστημα, μπορώ να το εγκαταστήσω εδώ ή εδώ και μετρήστε τα 1000 χιλιόμετρα. Να σας δείξω άλλο ένα σημείο. Αν το εγκαταστήσουμε εδώ στο Καράμπουρουν, τότε δεν φτάνει μόνο στην Ελλάδα, την ξεπερνάει και φτάνει μέχρι και την Ιταλία. Ουσιαστικά φτάνει μέχρι και τη Λιβύη. Άρα σημαίνει πως έχουμε τόσο μακρύ χέρι. Του χρόνου θα είναι έτοιμος ο πύραυλος Gezgin για μαζική παραγωγή που θα εκτοξεύεται και από τα υποβρύχια.

ΕΡΑΪ ΓΚΙΟΥΤΣΛΟΥΕΡ: Αν είναι να μπούμε σε πόλεμο, τότε αυτό θα το κάνουμε για να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ε φυσικά, αν ας πούμε η Νότια Κύπρος (Κυπριακή Δημοκρατία) επιτεθεί στην 'ΤΔΒΚ' τότε τι θα κάνουμε δηλαδή, θα μείνουμε με δεμένα τα χέρια;

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ NOW HABER: Λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για ξέσπασμα Γ᾽ Παγκόσμιου πολέμου , τώρα και το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε πως ᾽᾽είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο᾽᾽

XAKAN ΦΙΝΤΑΝ-ΥΠ.ΕΞ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Όσο υπάρχει αυτός ο πόλεμος, υπάρχει το ρίσκο ενός της εξάπλωσης του πολέμου, των συγκρούσεων αλλά και της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής. Οι χώρες δεν προετοιμάζονται για την κανονικότητα, αλλά τώρα προετοιμάζονται για τον πόλεμο

ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Ουδείς και πρωτίστως η χώρα μας δεν θα ήθελε μια σκοτεινή εικόνα, όπως ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος για κάθε σενάριο.

Hurriyet: Ο πόλεμος μπορεί να εξαπλωθεί σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιράν και Συρία

NIΛΓΚΙΟΥΝ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ HURRIΥET: Η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ μεταδίδοντας εικόνες που τραβήχτηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στα βάθη του λιμανιού της Χάιφα στα βόρεια, λέγοντας «ξέρουμε τη χώρα σου σαν την ανάσα μας». Επιπλέον, η δήλωση του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα για την ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία), η οποία έχει γίνει σημαντικό κέντρο για τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια της Δύσης στο Ισραήλ, ως «νόμιμο στόχο», διεύρυνε το εύρος της κρίσης. Είναι γνωστό ότι οι δύο βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο, η μία ναυτική και η άλλη αεροπορική, χρησιμοποιούνται εκτενώς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στη Χεζμπολάχ, η πιθανότητα μιας πιο καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης από αυτή στη Γάζα και η πιθανότητα ενός περιφερειακού πολέμου που θα μπορούσε να εμπλέξει τον Λίβανο, το Ιράν και τη Συρία δημιουργεί ανησυχία.

Υπάρχει ανησυχία ότι εάν ο πόλεμος μετατραπεί σε απειλή για την Κύπρο και την ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽, ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πολύ χειρότερο σενάριο. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος πρόσφατα είπε «Υπάρχει κίνδυνος 3ου Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ότι προειδοποίησαν την Ελλάδα να μην εμπλακεί στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε: «Όταν παίρνεις πλευρά, αυτή η φωτιά έρχεται και σε βρίσκει και εσένα. «Είμαστε ήδη στην ίδια γεωγραφία, θα έρθει να μας βρει» δήλωσε.

«Η Τουρκία επέστρεψε στο μέτωπο της Μεσογείου»



ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ULUSAL: Στη Μεσόγειο η Τουρκία επιστρέφει στο μέτωπο. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα σιωπής υπήρξε νέα κόντρα Navtex. Η Νότια Κύπρος( Κυπριακή Δημοκρατία) εξέδωσε μια Navtex που παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα με αποτέλεσμα η Τουρκία να απαντήσει με σκληρό τρόπο.

Στις 23 Ιουνίου εκδόθηκε μια Navtex από τον σταθμό της Λάρνακας. Στην οδηγία υπήρχε η αναφορά πως θα γίνει η πόντιση καλωδίου εντός του Ιουλίου από ένα ιταλικό πλοίο σε μια μεγάλη έκταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Στην Navtex των Ελληνοκυπρίων η Τουρκία απάντησε με σκληρό τρόπο. Τονίστηκε πως αυτή οδηγία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας όπως και τα ισότιμα κυριαρχικά δικαιώματα της ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽ και αναφέρθηκε πως δεν θα επιτραπούν οι προσπάθειες νομιμοποίησης των παράνομων δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων».

Τουρκία: «Το ναυτικό μας θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά μας στη Γαλάζια Πατρίδα»

ΖΕΚΙ ΑΚΤΟΥΡΚ- ΕΚΠΡ. ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Γιορτάζουμε για άλλη μια φορά την 42η επέτειο της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος, που εργάζεται ηρωικά για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στις θάλασσές μας, καθώς και την εορτή της 1ης Ιουλίου για τη Ναυτιλία και του καμποτάζ και τονίζουμε ότι το ηρωικό μας ναυτικό θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα.

