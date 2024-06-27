«Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή. Η σφαγή στη Γάζα είναι μια γενοκτονία που χωρίζει την ανθρωπότητα στη μέση», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναφέροντας ταυτόχρονα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Με δύο πολέμους, τον οικονομικό ανταγωνισμό στον κόσμο και την απροσδόκητη επίθεση της τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρουμε ποιος θα νικήσει», είπε εμφαντικά ο Φιντάν για να προσθέσει ότι «κάθε πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μεθόδους αλλαγής παιχνιδιού. Υπάρχει πιθανότητα να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη. Βρισκόμαστε στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και χαοτικό περιβάλλον στον νότο μας και στα ανατολικά της Μεσογείου λόγω του Ισραήλ».

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Όπως γράφει η Hurriyet, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί το ενδεχόμενο του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, σχετικό μήνυμα ήρθε από πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. «Αν ρωτήσετε εάν υπάρχει ένας συνολικός κίνδυνος, όπως στον Α΄και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσικά υπάρχει πιθανότητα», ανέφεραν πηγές, προσθέτοντας, «Κανείς, ειδικά η χώρα μας, δεν θέλει μια σκοτεινή εικόνα όπως ο Γ' Παγκόσμιος αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ο Στρατός μας είναι έτοιμος για κάθε είδους σενάρια».

Πηγή: skai.gr

