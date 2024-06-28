Με σειρά νομοσχεδίων πατάει «γκάζι» η κυβέρνηση

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το νήμα του νομοθετικού έργου ξαναπιάνει η κυβέρνηση μετά τη νομοθετική "υποτονικότητα" λόγω ευρωεκλογών, επιταχύνοντας μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΝΔ για την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης, με καταληκτική ημερομηνία τη λήξη της τετραετίας, το 2027.

Το μήνυμα της ευρωκάλπης έχει καταστεί σαφές από όλα τα κυβερνητικά χείλη ότι ελήφθη, και πλέον Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς, προχωρούν στην "απάντηση" του εκλογικού μηνύματος, με τις πολιτικές που θα προωθηθούν άμεσα, με σημαντικά νομοθετήματα και εν μέσω θέρους.

" Οι πολίτες ζητούν από εμάς επιταχύνουμε και να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί σε όλα τα πεδία, εστιάζοντας σε ό,τι δυσκολεύει την καθημερινότητα του κόσμου" σχολίαζε κυβερνητική πηγή, δίνοντας το στίγμα των πρωτοβουλιών που θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα και έχουν στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που ζητούν επίλυση.

Παρά το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών, το οποίο πέρασε κάτω από την πήχη που είχε τεθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι πολίτες επέλεξαν εκ νέου, δίνοντας την πρωτιά στη ΝΔ, και παρά τη δυσαρέσκεια που μπορεί να διατυπώνεται, γνωρίζουν πως αυτή η κυβέρνηση έκανε και θα συνεχίσει να κάνει μία σοβαρή προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και μάλιστα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Με αυτό το κριτήριο δε, την προσπάθεια, αλλά και την αποτελεσματικότητα, εκτιμάται ότι θα κριθεί εκ νέου στη λήξη της τετραετίας.

"Αυτό μας ενδιαφέρει, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το βασικό μέλημα του Πρωθυπουργού (...) και συνολικά, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, θα αξιολογηθεί από τους πολίτες το 2027" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε "Η Κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό αφήγημα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και καθαρό. Είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος που έχει ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την επίλυση των πολλών προβλημάτων που ακόμα υφίστανται. Και μήνα-μήνα, χρόνο-χρόνο και, κυρίως, μετά το τέλος κάθε τετραετίας όλο αυτό αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά του από τους πολίτες" κατέληξε.

Ήδη πριν από τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση έχει έτοιμα μία σειρά από νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν προς συζήτηση και ψήφιση το επόμενο διάστημα στη Βουλή και αφορούν σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, και μεταξύ άλλων αφορούν για την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του δημοσίου με την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους, την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, την αναμόρφωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κ.α

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα κίνητρα και την ανταμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων, θα αλλάξει νοοτροπίες δεκαετιών καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει το πριμ παραγωγικότητας που θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων, ορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερο συμβολισμό για τα μηνύματα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση θα έχει και το νομοσχέδιο που θα αφορά το ΑΣΕΠ και τις προσλήψεις στο δημόσιο το οποίο θα προβλέπει ψηφιοποίηση των διαδικασιών , με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών, την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας του ΑΣΕΠ με κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια, με στόχο, εντός της τρέχουσας θητείας, οι προσλήψεις που εξαγγέλλονται να ολοκληρώνονται μέσα στο έτος, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Στα κομβικά νομοσχέδια που αναμένεται να περάσει η κυβέρνηση, καταγράφεται και αυτό του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που θα φέρει σαρωτικές αλλαγές στο ποινολόγιο, με στόχο την αυστηροποίηση συγκεκριμένων παραβάσεων όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, παράβαση ερυθρού σηματοδότη, ΛΕΑ κ.α. και η τιμωρία του παραβάτη οδηγού με αφαίρεση του διπλώματος αντί της αφαίρεσης πινακίδων του αυτοκινήτου.

Στα υπό κατάθεση νομοσχέδια περιλαμβάνονται ακόμη:

-Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας για τα δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, τη μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων και την Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας.

-Το θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων.

-Το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, που ξεκινάει να συζητείται αύριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, για την ενίσχυση του τουρισμού, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επίλυση των πολεοδομικών και αδειοδοτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά καταλύματα, την προώθηση ειδικότερων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει το επάγγελμα των ξεναγώ και τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων φορέων τουρισμού .

-Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης "Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή" το οποίο κατατέθηκε και συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

- Όπως και η τροποποίηση του π.δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας" – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη" που κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και επεξεργάζεται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

- Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που θα θεσπίσει νέου τύπου αδειών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την προσέλκυση ταλέντων και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επενδυτικό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εισαχθούν η Talent Visa και η Tech Visa, ώστε να δοθεί πρόσβαση στη μερική απασχόληση στους ξένους φοιτητές και η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή τους. Παράλληλα, η διάρκεια της ανανέωσης των αδειών διαμονής αναμένεται να αυξηθεί σε 5 έτη και της επί μακρόν διαμονής σε 7 έτη.

