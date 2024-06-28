Λευκός καπνός για τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά αξιώματα βγήκε από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Οι ηγέτες της ΕΕ επέλεξαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δεύτερη θητεία, τον Πορτογάλο πρώην πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα για πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Εσθονή Κάγια Κάλας για ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, από τους Σοσιαλδημοκράτες, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θητεία 2,5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης και η Εσθονή πρωθυπουργός, Κάγια Κάλας από τους Φιλελεύθερους, θα είναι η επόμενη Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για θητεία πέντε ετών.

Τα προτεινόμενα πρόσωπα, από τις τρεις βασικές πολιτικές οικογένειες (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι), εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον 21 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ψήφισε κατά των υποψηφιοτήτων της Κάγια Κάλας και του Αντόνιο Κόστα, ενώ επέλεξε την αποχή στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά μιας δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Κομισιόν, ψήφισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ενώ η αποχή ήταν η επιλογή του στην ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Κάγια Κάλας.

Μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να περάσει από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα διεξαχθεί κατά πάσα πιθανότητα στις 18 Ιουλίου, στην πρώτη Ολομέλεια της νέας Ευρωβουλής, στο Στρασβούργο. Για την έγκρισή της χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Σαρλ Μισέλ: Τα καταφέραμε...

«Αποστολή εξετελέσθη», «τα καταφέραμε», δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας ικανοποίησή για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τρία πρόσωπα που αναλαμβάνουν την ηγεσία της ΕΕ και τη Στρατηγική Ατζέντα της περιόδου 2024-2029.

Ο Μισέλ ανακοίνωσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, θα τον διαδεχθεί στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ δόθηκε το πράσινο φως στην Ούρσουλα τον ντερ Λάιεν να αναλάβει για άλλα πέντε χρόνια την Προεδρία της Επιτροπής και στην πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας να πάρει τη θέση της Ύπατης Εκπροσώπου.

Λαμβάνοντας τον λόγο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους Ευρωπαίους ηγέτες που ενέκριναν την υποψηφιότητά της για μια 2η θητεία. «Είμαι χαρούμενη που μοιράζομαι αυτήν τη στιγμή με τους φίλους μου Αντόνιο Κόστα και Κάγια Κάλας», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι να ζητήσει την επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού παρουσιάσει τις πολιτικές της κατευθυντήριες γραμμές.

Κληθείσα να σχολιάσει την αποχή της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, κατά την ψηφοφορία της υποψηφιότητάς της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απάντησε: «Είναι σημαντικό να συνεργαστώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την Ιταλία, όπως και με όλες τις άλλες χώρες. Αυτή είναι η αρχή που ακολουθώ πάντα».

«Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή που ορίστηκα Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η εμπιστοσύνη σας σημαίνει πολλά», δήλωσε από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας. «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα εργαστώ μαζί με την Ούρσουλα και τον Αντόνιο Κόστα. Θα κάνουμε πολύ καλή ομάδα για να επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ». Πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η ακρόασή της και η στήριξή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης κατά τη συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του που θα συνεργαστεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Κάγια Κάλας. «H οικοδόμηση ενότητας μεταξύ των κρατών-μελών θα είναι η προτεραιότητά μου, όταν θα αναλάβω τα καθήκοντά μου το Δεκέμβρη», δήλωσε.

Τι προηγήθηκε

Την Τρίτη, έξι διαπραγματευτές από τις τρεις κύριες κεντρώες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου συμφώνησαν σε φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Κάλας για τα ευρωπαϊκά αξιώματα.

Οι έξι διαπραγματευτές που είχαν συνάψει συμφωνία είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς (για τους Σοσιαλιστές), ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους Φιλελεύθερους).

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με πληροφορίες, απείχε για την ψηφοφορία για την κ. φον ντερ Λάιεν, ενώ καταψήφισε Κόστα και Κάλας, ενώ ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν καταψήφισε τη Γερμανίδα πρόεδρο της Κομισιόν, υπερψήφισε τον Αντόνιο Κόστα και απείχε για την Κάλας.

Η Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε τη συμφωνία για την κατανομή των κορυφαίων θώκων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, λέγοντας ότι αγνοεί τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι ψηφοφόροι στις Ευρωεκλογές.

Κατηγορηματικά αντίθετος στη συμφωνία δήλωσε και ο Βίκτορ Όρμπαν προσερχόμενος στη Σύνοδο.

«Η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων, για τους νέους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών είναι λανθασμένη σε ό,τι αφορά τη μέθοδο και την ουσία της», έγραψε στο «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Αποφάσισα να μην την στηρίξω, από σεβασμό στους πολίτες και στις υποδείξεις που μας έκαναν» στις Ευρωεκλογές. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, για να εξασφαλίσουμε -επιτέλους- στην Ιταλία, το βάρος που της αρμόζει στην Ευρώπη», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση αυτή έγινε μετά την ολοκλήρωση του δείπνου των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

