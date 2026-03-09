Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα ότι η Άγκυρα ανέπτυξε στα κατεχόμενα έξι μαχητικά αεροπλάνα F-16S, καθώς και συστήματα αεράμυνας.

❝Additional measures will continue to be taken based on further developments, if deemed necessary❞



📍Türkiye announced that 6 fighter jets and air defense systems have been deployed to the Turkish Republic of Northern Cyprus



➡️ The announcement came amid escalating tensions… pic.twitter.com/yUFYZhIRk0 March 9, 2026

«Η Τουρκία θα λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αν χρειαστεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama



Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026

«Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" από σήμερα» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Διαβάστε live τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Φιλοπόλεμο κλίμα επικρατεί στην Τουρκία τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μετά την ανάπτυξη ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και την Κάρπαθο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης,

CNN Turk: Μήπως η Ελλάδα θέλει πόλεμο με την Τουρκία;

«Μήπως η Ελλάδα θέλει πόλεμο με την Τουρκία;» διερωτάται χαρακτηριστικά το CNN Turk το οποίο κάνει λόγο για «σχέδιο πολιορκίας» της γείτονος από τη χώρα μας. Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, με τα Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο οι Έλληνες παραβιάζουν τις συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ο στρατιωτικός αναλυτής Τζοσκούν Μπασμπούγ τονίζει:

«Το περιβάλλον είναι κατάλληλο, με ένα αντιαεροπορικό σύστημα επιχειρούν να έχουν ένα τετελεσμένο γεγονός και στέλνουν τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot σε αυτά τα νησιά. Με τη δικαιολογία της προστασίας της Βουλγαρίας στέλνουν τα μαχητικά τους στη Λήμνο. Αυτό είναι ένα όνειρο των Ελλήνων εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα Προσπαθούν να εντάξουν όλο αυτό το σχέδιό τους στο ΝΑΤΟ και το σχόλιό σας στον υπότιτλο τώρα είναι σωστός, εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο πολιορκίας της Τουρκίας».

Αμέσως μετά, μάλιστα, ο αναλυτής είχε και τον ακόλουθο διάλογο με τον παρουσιαστή της εκπομπής:

- Μπασμπούγ: Το μέλημα της Ελλάδας είναι να εγκαταστήσει εδώ Patriot, και να στείλει μαχητικά F-16 εδώ. Ουσιαστικά θέλει να παραβιάζει τις συνθήκες. Αφού τοποθετήσει εκεί τις δυνάμεις της, δεν θα τις αποσύρει. Έχει τη λογική της δημιουργίας της ασπίδας και να κάνει σχέδια για τα επόμενα βήματα.

- Παρουσιαστής: Στα νησιά που δεν χρησιμοποιούνταν, οι Έλληνες έστελναν κατσίκες. Τώρα η Ελλάδα στέλνει στρατιωτικό υλικό στα νησιά. Τους Patriot τούς εγκατέστησε στην Κάρπαθο, στη Λήμνο στέλνει F-16.

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα στο Αιγαίο παίζει με τη φωτιά

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα υπόλοιπα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως η Habeler, τα οποία επισημαίνουν πως η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά με τη στάση της στο Αιγαίο, καθώς «κάνει βήματα που θα ξεσηκώσουν την Τουρκία».

Το ίδιο ενοχλημένη εμφανίζεται και η Hurriyet, μιλώντας για άλλο ένα τετελεσμένο γεγονός της χώρας μας στο Αιγαίο. «Με πρόσχημα τη Βουλγαρία η Ελλάδα στέλνει F-16 στη Λήμνο», αναφέρει χαραλτηριστικά η εφημερίδα.

«Στέλνουμε F-16 καθώς οι Ελληνοκύπριοι έχουν ανοίξει τα αεροδρόμιά τους σε ΗΠΑ και Ισραήλ»

Από την πλευρά της το τηλεοπτικό δίκτυο Sozcu διαμηνύει πως ο λόγος που η Τουρκία στέλνει F-16 στην Κύπρο είναι πως «οι Ελληνοκύπριοι έχουν ανοίξει τα αεροδρόμιά τους σε ΗΠΑ και Ισραήλ».

Όπως σημειώνει:

«Ήδη υπήρχαν αναλύσεις πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε ανοίξει τις βάσεις στης σε αεροσκάφη. Και υπήρχαν υποψίες πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μαχητικά του Ισραήλ που πλήττουν στόχους στο Ιράν.Έτσι το υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως λόγω των τελευταίων εξελίξεων για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ᾽᾽ΤΔΒΚ´´ γίνεται κλιμακούμενος σχεδιασμός. Μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται το ένα είναι και η αποστολή F-16 στο νησί».

Ειδική αναφορά στο θέμα των F-16 στην Κύπρο κάνει και η Hurriyet. Γίνονται ετοιμασίες στα Κατεχόμενα - υπογραμμίζει η εφημερίδα - για την παραμονή τους σε στρατιωτική βάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.