Γιατί δεν βιάζεται ο Τσίπρας για το νέο κόμμα 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όσοι οι ημέρες περνούν και όσο ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει τις εμφανίσεις του γίνεται όλο και πιο φανερό ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου φορέα. Η εικόνα που υπάρχει και τα μηνύματα που στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός είναι πως αν δεν συμβεί κάτι εξαιρετικά συγκλονιστικό στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό θα αφήσει και το καλοκαίρι να περάσει προκειμένου να προχωρήσει στις επίσημες ανακοινώσεις. Ασφαλώς θα έχει μεσολαβήσει το κείμενο του Γιώργου Σιακαντάρη (τέλη Απριλίου) για τον τρόπο σύγκλισης της Σοσιαλδημοκρατίας, της Αριστεράς και της Οικολογίας που θα λειτουργεί ως «διακήρυξη» περιγράφοντας τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου εγχειρήματος.

Πριν τη «λάμψη» του κόμματος και τον «κρότο» ενός ελκυστικού ονόματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα συγκροτημένο αφήγημα, με ρηξικέλευθα και ριζοσπαστικά στοιχεία, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά καλύπτοντας το κενό που ήδη υπάρχει στο χώρο της Αριστεράς. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατά «ζεστούς» τους πιο «ανυπόμονους» υποστηρικτές που σε όλες τις εκδηλώσεις ζητούν από τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα.

Την υπομονή που πρέπει να δείξει περιέγραψε ίσως πιο ξεκάθαρα από ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στην παρέμβαση που έκανε την Παρασκευή κατά την πρώτη παρουσία του σε συγκέντρωση πρωτοβουλίας πολιτών που τον στηρίζουν. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα που έδωσε με τον ΠΑΟΚ που είχε να πάρει, όπως ανέφερε, το πρωτάθλημα 34 χρόνια. «Εμείς 14 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, εντούτοις πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, μην ακούτε τι λένε, όχι μόνο επειδή εμείς επιβάλαμε κανόνες ισονομίας για πρώτη φορά μετά από δεκάδες χρόνια και στο ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί έφτιαξε ομάδα. Εμείς λοιπόν θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα όταν έχουμε σχέδιο, εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης – και σε αυτό δουλεύουμε και δουλεύουμε μεθοδικά – και όταν φτιάξουμε ομάδα με ανανέωση, αλλά και με εμπειρία, που θα πετάει, θα παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα στο γήπεδο».

Ακόμα και το παράδειγμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται πως λειτουργεί ως απάντηση σε όσους συμβουλεύουν τον Αλέξη Τσίπρα να μη βιαστεί. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έχει παρουσιάσει μια δημοσκοπική κάμψη το τελευταίο διάστημα. Εκφράζοντας παράλληλα απόψεις που απευθύνονται κυρίως στο δεξιό τμήμα του πολιτικού φάσματος φαίνεται πως αφήνει περισσότερο «ελεύθερο χώρο» και «πεδίο βολής» στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προκαλέσει μια αναμονή σε σχέση με το νέο κόμμα που ετοιμάζει, η οποία δίνει ευκαιρία στους πολιτικούς της αντιπάλους να της ασκούν κριτική.

Το θέμα είναι με ποιους θα συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Εκτός από τα φρέσκα πρόσωπα που θα βρίσκονται στη «βιτρίνα» είναι σαφές πλέον πως θα απευθυνθεί και στην «παλαιά φρουρά», αφού όπως τόνισε και ο ίδιος χρειάζεται και στελέχη με εμπειρία. Από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης είπε για αυτό το θέμα: «Με όλους ανεξαιρέτως, αρκεί να αφήσουν έξω από τις αίθουσες που συνεδριάζουμε τις ιδιοτέλειές τους, αρκεί να βλέπουν αυτή την προσπάθεια ως ευκαιρία προσφοράς και όχι ως ευκαιρία ζήτησης. Διότι πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες και από τις ήττες μας, πιστεύω».

Όπως είναι φυσιολογικό ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη εστίασε περισσότερο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή επικρίνοντας τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι πάγια η τακτική του σε όλες τις τοποθετήσεις του να σηκώνει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνοντας πως αυτός είναι ο αντίπαλός του. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ειδικά σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, το χειρότερο που μπορεί να κάνει μια χώρα είναι να αφήνει τον φόβο να καθοδηγεί την εξωτερική της πολιτική. Και να φαίνεται αδύναμη. Είναι άραγε αδύναμη η Ισπανία του Σάντσεθ που διεκδίκησε το συμφέρον της χώρας του; Και δυνατή η Γερμανία του Μερτς που στάθηκε χλωμός και άφωνος μπροστά στις προσβολές του πλανητάρχη στο Οβάλ γραφείο; Και σας θυμίζω ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν δρα από κάποια δήθεν αριστερή ιδεοληψία. Τα συμφέροντα του λαού του υπερασπίζεται».

