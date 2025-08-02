Το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο εξέδωσε σήμερα η Τουρκία.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, το Κέντρο Ναυτικού Δικαίου της Άγκυρας εξέδωσε τον τουρκικό χάρτη για τα θαλάσσια πάρκα. Σύμφωνα με τον χάρτη το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο εκτείνεται έξω από τα χωρικά ύδατα δυτικά της Ίμβρου και Τενέδου μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Στην Ανατολική Μεσόγειο το θαλάσσιο πάρκο αποκλείει το Καστελλόριζο καθώς το θαλάσσιο πάρκο ξεκινάει βορειοανατολικά της Ρόδου και φτάνει μέχρι και στα ανοιχτά του Κόλπου της Αττάλειας.

Με την απόφασή της αυτή η Τουρκία ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο και κάνει πράξη τις απειλές της δημιουργώντας δικά της θαλάσσια πάρκα σχεδόν ενάμιση μήνα αφότου ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο.

Η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα στην απόφαση αυτή της Ελλάδας χαρακτηρίζοντάς την ως μια προσπάθεια να διαταράξει το status quo. Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του είχε αναφέρει ότι «τις προσεχείς ημέρες η Τουρκία θα ανακοινώσει τα σχέδιά της για την προστασία του περιβάλλοντος στις θαλάσσιες περιοχές της».

Πηγή: skai.gr

