«Δημοκρατία επί διακυβέρνησης Κυρ. Μητσοτάκη σημαίνει και προσαγωγές από την Αστυνομία ανθρώπων που σήκωσαν παλαιστινιακές σημαίες στον φιλικό αγώνα βόλεϊ Ελλάδας – Ισραήλ», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ευτυχώς δεν έβαλε, ακόμα, τον κ. Φλωρίδη να τους κατηγορήσει ότι, αντιτασσόμενοι στην γενοκτονία στη Γάζα, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως δήλωσε μέσα στη Βουλή για την προοδευτική αντιπολίτευση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Καθώς η απονομιμοποίηση της κυβέρνησης διευρύνεται, ο πολιτικός αυταρχισμός της κλιμακώνεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

