Η τριμερής «Σύνοδος Συνεργασίας» Τουρκίας-Ιταλίας-Δυτικής Λιβύης, στην Κωνσταντινούπολη, και κυρίως οι δηλώσεις που ακολούθησαν από τις συμμετέχουσες πλευρές, προκαλούν ανησυχία, επιτείνοντας τον κίνδυνο διπλωματικού αποκλεισμού της Ελλάδας από τον κρίσιμο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος αλλά και σοβαρά θέματα που αφορούν σε έργα υποδομής και στην ενεργειακή συνεργασία, με προφανή επίδραση στο εθνικό συμφέρον της χώρας μας, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κλειστών συζητήσεων αναθεωρητικών κρατών, ερήμην της Ελλάδας, και με την πρόθυμη μάλιστα συμμετοχή της κ. Μελόνι, που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πρόσφατα εμφανίσει ως φίλη και σύμμαχο», πρόσθεσε.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να χαράξει και, κυρίως, να ακολουθήσει με συνέπεια μια συνεκτική και προνοητική πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή της στις μελλοντικές εξελίξεις στη Λιβύη, εξισορροπώντας, παράλληλα, την επεκτατική παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή», καταλήγει ο κ. Μάντζος.

Πηγή: skai.gr

