«Η πρόταση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τη θέση του προέδρου της Βουλής είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης. Οι λεπτομέρειες για την ψηφοφορία θα ανακοινωθούν από τη Βουλή των Ελλήνων» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας παραιτήθηκε από πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής με την καταληκτική του ομιλία στην Ολομέλεια.

«Το κουβέντιασα και αποφάσισα ότι είναι καλό να παραιτηθώ από Πρόεδρος της Βουλής και από βουλευτής, ώστε να δρομολογηθεί νωρίτερα, την προσεχή Τέταρτη η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Βουλής» είπε μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Κωνσταντίνος Τασούλας, κάνοντας λόγο για απαραίτητο θεσμικό τακτ.

Την ερχόμενη Τέταρτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τον πρόεδρο της Βουλής. Μέχρι τότε αναλαμβάνει χρέη προέδρου ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Κακλαμάνης: Άρχισα το «ψηστήρι» σε βουλευτές για να με ψηφίσουν για Πρόεδρο της Βουλής

Στον ΑΝΤ1 μίλησε νωρίτερα το πρωί ο Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες μετά το ραντεβού στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό για την διαδοχή του Κώστα Τασούλα στην Προεδρία της Βουλής, μετά από την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κ. Τασούλας να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την περίοδο 2025-2030.

Ερωτηθείς για το τετ α τετ στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε:

«Πράγματι χθες συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό. Συζητήσαμε και για αυτό που λέτε (ενν. την θέση του Προέδρου της Βουλής). Έφυγα ικανοποιημένος από την συνάντηση. Όπως ξέρετε, αυτές οι θέσεις είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Απο ότι μου είπε Δευτέρα ή Τρίτη θα κάνει τις ανακοινώσεις».

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Παναγιώτη Δουδωνή και Γιώργο Καραμέρο, συμπλήρωσε «μισή ώρα τώρα, έξω από το στούντιο, “έγλειφα” τον Δουδωνή και τον Καραμέρο, έκανα ψηστήρι προκαταβολικά για να με ψηφίσουν».

Λίγο αργότερα, στη συζήτηση για τον Κώστα Τασούλα και την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν θέλησε να μιλήσει για την ονοματολογία και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι «δεν θέλω να μιλήσω για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν τελικά θα είμαι υποψήφιος για Πρόεδρος της Βουλής, αλλά μου έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος σχετικά με αυτό και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτόν. Είχαμε σχέσεις με τον κ. Βενιζέλο».

