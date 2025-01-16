Σε δήλωσή του ο Τάσος Γιαννίτσης ευχαριστεί τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για την τιμή στο πρόσωπό του να τον προτείνουν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τονίζει ότι η επιλογή αυτή περιέχει μηνύματα που ξεπερνούν το πρόσωπό του.

Η δήλωση Γιαννίτση

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για την τιμή που μου κάνουν να με προτείνουν ως Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η πρόταση αυτή έχει για εμένα ιδιαίτερους συμβολισμούς.

Τα μηνύματα που θέλει να δώσει το ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν το πρόσωπό μου. Υποδηλώνουν την πολιτική ανάγκη για υπευθυνότητα και αξιοπιστία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, υπέρβαση φοβικών συνδρόμων στην άσκηση της εξουσίας, πολιτική προνοητικότητα, ιδιαίτερα για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ανάληψη πολιτικών ευθυνών και κόστους, αν η πραγματικότητα το απαιτεί.

Η ενίσχυση των δημοκρατικών λειτουργιών και το μέλλον της κοινωνίας και της χώρας σε ένα διεθνές πεδίο ανοικτών οριζόντων, αποτελούν σταθερά τις μεγάλες προτεραιότητες, που καλούμαστε να υπηρετήσουμε».

Βιογραφικό σημείωμα του Τάσου Γιαννίτση

Ο Τάσος Γιαννίτσης είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και πρώην Υπουργός.

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1944. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος πτυχίων Νομικής, Πολιτικής και Οικονομικής Επιστήμης καθώς και διδακτορικού από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Ο Τάσος Γιαννίτσης ήταν μέλος της Επιτροπής Αγγελόπουλου για τη σύνταξη έκθεσης για τη «Σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» (Δεκ. 1989-Μάρτιος 1990) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα, όπως και στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου με υπουργό τον Γιώργο Γεννηματά.

Ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Οικονομική Επιτροπή του ΟΟΣΑ και στην Επιτροπή Βιομηχανίας της ΕΟΚ. Οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου (Ιούλιος 1994-Ιανουάριος 1996) και του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη (Ιανουάριος 1996-Μάρτιος 2000).

Διετέλεσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου.

Ο Τάσος Γιαννίτσης είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων σε θέματα αναπτυξιακής και διεθνούς πολιτικής, βιομηχανικής ανάπτυξης, οικονομικών της τεχνολογίας, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κ.α.

Διακρίσεις

Μετάλλιο Χρυσής Δάφνης (Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Οκτώβριος 2003).

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ (Κυπριακή Δημοκρατία, Νοέμβριος 2003).

Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Αξίας (Δημοκρατία της Ρουμανίας, Νοέμβριος 2003).

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής (Δημοκρατία της Χιλής, Απρίλιος 2004).

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος της Τιμής (Ιταλική Δημοκρατία, Μάιος 2004).

Επίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Νοέμβριος 2017).

Επίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νοέμβριος 2022).

