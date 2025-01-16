Του Γιάννη Ανυφαντή

Την τελευταία του παρέμβαση ως βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στην Ολομέλεια της Βουλής, τονίζοντας πως αποφάσισε για λόγους θεσμικής ευπρέπειας να υποβάλει την παραίτηση του μετά από 25 χρόνια θητείας.

Ανεβαίνοντας για τελευταία φορά στο βήμα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους συμπολίτες του που τον ψήφιζαν επί 25 συναπτά έτη, ευχαρίστησε για τη συνεργασία το βουλευτικό σώμα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην εθνική ενότητα.

«Βεβαίως υπάρχουν αντιθέσεις, φιλοδοξίες, αυτά δεν τελειώνουν, αλλά μην αγνοείτε ότι πέρα από τις αντιθέσεις, φιλοδοξίες, αντεγκλήσεις, πέρα από την ανάγκη να ηττηθεί ο αντίπαλος, μας ενώνει ένα αόρατο νήμα που όταν το φωταγωγούμε, τη χώρα μας την πάει μπροστά ή τη συγκρατεί από τον όλεθρο. Αυτό το αόρατο νήμα που οφείλεται η πρόοδος της Ελλάδας, είναι αυτά που μας ενώνουν. Η εθνική ενότητα, η προέλευση, το παρόν, οι προοπτικές μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έζησα τον έπαινο των σοφιστών. Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος τίθεμαι στη διάθεση σας για κάποια άλλη σημαντική εθνική αποστολή» πρόσθεσε, απευθύνοντας μία «τελευταία» παραίνεση προς το σώμα: «Φυλάξτε, προστατεύστε και αναδείξτε το αόρατο νήμα που μας ενώνει».

Νωρίτερα, στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Τασούλας ανακοίνωσε στους συναδέλφους του την παραίτηση του, με την εκλογή νέο Προέδρου της Βουλής να δρομολογείται για την επόμενη Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου. Έως τότε, τη θέση θα αναπληρώσει ο Α’ αντιπρόεδρος, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Πηγή: skai.gr

