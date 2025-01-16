Επίσημα την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακοινώνει την πρόταση της παράταξης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τον κ. Γιαννίτση μια «προσωπικότητα που συμβολίζει την Ελλάδα της προόδου».

Αναλυτικά η δήλωση Ανδρουλάκη

«Η συνταγματική αναθεώρηση το 2019 έγινε για να μην οδηγείται η χώρα σε εκλογές με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι για να καταπατηθεί το πνεύμα του Συντάγματος.

Για πολλές δεκαετίες τηρήθηκε μια παράδοση με ισχυρό ενωτικό συμβολισμό, που εξασφάλιζε ευρύτερες συναινέσεις για τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό.

Ο Πρωθυπουργός, όμως, διαψεύδοντας τα λεγόμενα του κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, αντικαθιστά την εθνική συναίνεση με την εσωκομματική του συναίνεση. Και αυτό είναι βαθιά προσβλητικό.

Η όλη διαχείριση για την Προεδρία της Δημοκρατίας αποκαλύπτει μια αυτοκρατορική συμπεριφορά, που με αλαζονεία περιφρονεί πολιτικές παραδόσεις και θεσμούς.

Σήμερα, με αίσθημα ευθύνης, με σεβασμό στο κύρος του θεσμού και με το βλέμμα στην κοινωνία και τις προκλήσεις που ελλοχεύουν για την πατρίδα μας στο νέο επισφαλές διεθνές περιβάλλον, προτείνω τον Τάσο Γιαννίτση για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Μια προσωπικότητα που συμβολίζει την Ελλάδα της προόδου, της ευθύνης και της προνοητικότητας απέναντι στις επόμενες γενιές.

Την Ελλάδα που μιλάει καθαρά, με ρεαλισμό και σχεδιάζει την οικονομική ευημερία μαζί με την κοινωνική δικαιοσύνη.

Την Ελλάδα που σέβεται τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια διορατική πολιτική προσωπικότητα που ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών συνέβαλε να γίνει πράξη η εθνική επιτυχία της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό και υπηρέτησε την ευρωπαϊκή διεύρυνση.

