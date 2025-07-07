Για οριστική αμνήστευση από την κυβέρνηση στον Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή με αφορμή το υπόμνημα του τελευταίου στην Προανακριτική Επιτροπή, όπου αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση των Τεμπών, κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Κατηγορούν τη ΝΔ ότι καταστρατηγεί το Σύνταγμα και δίνει στον ελεγχόμενο πρώην υπουργό το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τα στάδια της διερεύνησης των ευθυνών του κατά παράβαση του Συντάγματος.

«Σήμερα προστέθηκε το τελευταίο επεισόδιο στη μακρά αλληλουχία των μεθοδεύσεων με τις οποίες επιχειρήθηκε η προστασία του κυρίου Καραμανλή σε σχέση με τις ευθύνες του για τα σοβαρά ελλείμματα ασφαλείας στις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα οποία οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί, με απόφαση του Πρωθυπουργού, η πλήρης αμνήστευσή του για τη διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών του για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν:

«Αυτή τη φορά η κυβερνητική πλειοψηφία, υποστηρίζοντας το αφήγημα περί πολιτικής ηγεσίας "ανεύθυνης", "διακοσμητικής" και "αναρμόδιας", οριοθέτησε με ένα νομικώς διάτρητο σκεπτικό ένα πεδίο ευθυνών για τον πρώην υπουργό, το οποίο πάσχει νομικά και στερείται τεκμηρίωσης. Σήμερα για δεύτερη φορά μετά την υπόθεση Τριαντόπουλου, η ΝΔ καταστρατηγεί το Σύνταγμα και επιφυλάσσει στον ελεγχόμενο πρώην Υπουργό το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τα στάδια της διερεύνησης των ευθυνών του κατά παράβαση του Συντάγματος, με τη γνωστή fast-track μεθόδευση. Η διερεύνηση της υπόθεσης Καραμανλή από την επιτροπή που συνέστησε με απόφασή της η Ολομέλεια της Βουλής, είναι συνταγματική υποχρέωση και όχι ευχέρεια.

«Οι μεθοδεύσεις της συγκάλυψης συνεχίζονται. Οι μάσκες όμως έχουν πέσει εδώ και καιρό: δεν ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση της αλήθειας, παρά μόνο για την ελαχιστοποίηση του πολιτικού κόστους. Και γι’ αυτό, παραμένουν υπόλογοι στη συνείδηση των πολιτών και σε πλήρη αναντιστοιχία με το κοινωνικό αίτημα για απόδοση Δικαιοσύνης», καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

