Η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής ζητεί την απευθείας παραπομπή του Κώστα Αχ. Καραμανλή στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο και να οριστεί ημερομηνία υποβολής των πορισματικών εκθέσεων όλων των κομμάτων, αναφέρουν πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Και σημειώνουν πως από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατά την τοποθέτησή του επί του υπομνήματος του Κ. Καραμανλή, κατήγγειλε την άκρως μεροληπτική στάση της πλειοψηφίας, η οποία συνεπάγεται:

κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος (άρθρο 86),

του Νόμου 3126/03 περί Ευθύνης Υπουργών και

του Κανονισμού της Βουλής (άρθρο 156), οδηγώντας εν τέλει σε ακυρότητα της προδικασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ξεκαθάρισε ότι τα μέλη της επιτροπής εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «δεν νομιμοποιούμε επ ουδενί την διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε, με απόφαση της πλειοψηφίας, είναι υποκριτικό, να συνταχθεί και να κατατεθεί πόρισμα εκ μέρους μας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας».

Όπως ανέλυσε:

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, η Βουλή ασκεί τον ρόλο του οιονεί Εισαγγελέα Πρωτοδικών (άρθρο 156 παρ 4 ΚτΒ), διενεργώντας τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση ποινικής δίωξης, εφόσον χρειαστεί. Ως εκ τούτου, η απόφαση της πλειοψηφίας για απευθείας παραπομπή, παρακάμπτωντας το Κοινοβούλιο, απεμπολώντας την ανάλογη εκ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αρμοδιότητα του οιονεί Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που έχει η Επιτροπή, παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα.

Τα μέλη της Επιτροπής, καλούνται, να καταθέσουν τα πορίσματά τους, χωρίς να εξετάσουν μάρτυρες, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους, αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας, άκρως απαραίτητη για να αχθεί η Επιτροπή σε ασφαλή κρίση, πριν την σύνταξη των πορισμάτων των κομμάτων. Με αυτά τα δεδομένα θα είναι ανεπαρκής και ελλιπής η οποιαδήποτε πορισματική έκθεση, και σε κάθε περίπτωση μη ασφαλής, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 156 παρ 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Παράλληλα, οι αποφάσεις της πλειοψηφίας επί των διαδικαστικών θεμάτων, θέτουν ζήτημα ακυρότητας της προδικασίας, καθώς η Επιτροπή οφείλει, ως οιονεί Εισαγγελέας, να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και να υποβάλλει αιτιολογημένο πόρισμα προς την Ολομέλεια, με αναφορά πραγματικών περιστατικών και μνεία συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη δίωξης κατά συγκεκριμένου υπουργού ή υφυπουργού.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή «αρνησιδικεί» ενώ ενδεχομένως τελεί το αδίκημα της «κατάχρησης εξουσίας» (άρ. 239 ΠΚ) αν θεωρηθεί ότι παραλείπει να διώξει κάποιον υπαίτιο. Η πλειοψηφία της επιτροπής θέλει να προσπεράσει το πρώτο και βασικό στάδιο της προκαταρκτικής και να πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο.



