«Εγώ όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχα πει δεν θα ανακατευτώ. Προχθές όμως που ήμουν στη Βουλή που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο μου για το αλκοόλ και τον καπνό, είχα αν είδατε έναν διάλογο πολύ έντονο με τον κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Η χώρα είναι πολύ μικρή και γνωριζόμαστε. Η εικόνα ενός κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε στη Βουλή και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ συνολικά ως γαλάζια συμμορία, ως εγκληματική οργάνωση που πρέπει να διωχτεί, προανήγγειλε πρόταση προκαταρκτικών επιτροπών για τον Βορίδη και τον Αυγενάκη και όποιον άλλον, μου προκάλεσε πολύ μεγάλη αποστροφή για την υποκρισία. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ».

Επεσήμανε ότι στη ΝΔ «αποδεχόμαστε πλήρως ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε», μακριά όμως από συμψηφισμούς. «Αφού αποφάσισε ο κ. Ανδρουλάκης να πάει την πολιτική ζωή στην ποινικοποίηση, θέλω λίγο να εξηγήσω στον κόσμο με τη σειρά αυτήν την υπόθεση».

«Πρώτο πράγμα: το πρόστιμο των 416 εκατομμυρίων συνδέεται με τις απάτες που ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέας; Όχι είναι η απάντηση. Από αυτό το πρόστιμο που αφορά την περίοδο 2016-2023, τα 103 είναι της εποχής ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα 300 είναι της εποχής ΝΔ. Δεν σχετίζονται όμως με την έρευνα της Εισαγγελέως, είναι δυο άσχετα μεταξύ τους γεγονότα. Το λέω γιατί ακούω συνέχεια από την κοινή γνώμη να επιστραφούν τα λεφτά. Θα επιστραφούν τα λεφτά, αλλά δεν είναι αυτά τα λεφτά. Αν πάμε πίσω τον χρόνο, η Ελλάδα είχε φάει πρόστιμο την περίοδο 2010-2016; Είχε φάει. Την περίοδο 2004-2010 είχε φάει; Είχε φάει. Την περίοδο 1996-2004; Είχε φάει. Κάθε πενταετία η Ελλάδα τρώει πρόστιμα. Και τρώει πάντα τα μεγαλύτερα πρόστιμα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ούτε αυτό είναι καινούργιο».

«Δεύτερον: ακούνε όλοι οι συμπολίτες μου στα κανάλια τη λεγόμενη "τεχνική λύση". Αμφιβάλλω αν έχει καταλάβει ένας τι είναι η τεχνική λύση. Ακούτε όλη την ώρα ότι δηλώναν βοσκοτόπια λόγω του Βορίδη από την Κρήτη στα Γρεβενά και την Πτολεμαΐδα. Αυτό είναι απόφαση Βορίδη, για να του κάνουμε προκαταρκτική επιτροπή και να τον εξευτελίζουμε και να τον δικάζουμε; Πάμε με τη σειρά. Την περίοδο συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου άλλαξε η Κομισιόν τον τρόπο που έδινε τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, συνδέοντας τις με τα βοσκοτόπια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ λίγα βοσκοτόπια δηλωμένα επίσημα και βρέθηκε στον πολύ μεγάλο κίνδυνο τότε να χάσει όλα τα λεφτά», εξήγησε και προσέθεσε:

«Τότε πήγε η συγκυβέρνηση με υπουργό τον Καρασμάνη και γραμματέα και συντάκτη και εφευρέτη της τεχνικής λύσης από το ΠΑΣΟΚ τον Μόσχο Κορασίδη, σύμβουλο του κ. Ανδρουλάκη για τα αγροτικά σήμερα. Γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και διορισμένος από το ΠΑΣΟΚ στη θέση αυτήν τότε στη συγκυβέρνηση. Ο διορισμένος από το ΠΑΣΟΚ και νυν δεξί χέρι του κ. Ανδρουλάκη, υπεύθυνος για τα αγροτικά του ΠΑΣΟΚ εφηύρε την τεχνική λύση. Δηλαδή όποτε ακούτε τα βοσκοτόπια από την Κρήτη που πήγαν στα Γρεβενά ή στην Ξάνθη, δεν είναι Βορίδης και ΝΔ, είναι Μόσχος Κορασίδης και ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν μέμφομαι τίποτα. Καλώς το σκέφτηκε ο κ. Κορασίδης, καλώς το υπέγραψε ο Γιώργος Καρασμάνης. Και επειδή δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί γιατί άλλαξε κυβέρνηση, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και η πρώτη απόφαση ήταν να ανανεώσει και να δεχτεί την τεχνική λύση. Αν δεν υπήρχε η τεχνική λύση, η Ελλάδα έχανε το 90% των αγροτικών επιδοτήσεων. Μετά η τεχνική λύση ανανεώθηκε επί Αποστόλου ΣΥΡΙΖΑ, ανανεώθηκε επί Αραχωβίτη ΣΥΡΙΖΑ και ο Βορίδης έρχεται το 2019 για να την ανανεώσει και αυτός. Αυτή είναι η κατηγορία του Βορίδη».

«Θέλω πολύ να δω τι ποινική κατηγορία θα γράψει ο Ανδρουλάκης που μας το έπαιξε και καμπόσος στη Βουλή. Είναι άλλο πράγμα να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο πράγμα να λέμε "θα σε κλείσω φυλακή". Αυτό είναι μεγάλη χυδαιότητα αν δεν είσαι σίγουρος. Ο Βορίδης το κάνει; Υπογράφει την απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητά να συνεχιστεί η εφαρμογή της τεχνικής λύσης. Γι αυτό το "συμφωνώ"¨στη λύση του Κορασίδη, δηλαδή του συμβούλου Ανδρουλάκη τώρα, θέλει ο Ανδρουλάκης να πάει τον Βορίδη στο δικαστήριο τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να λέει θα κάνει προκαταρκτικές και από το 2016-2020 η δήλωση των κοπαδιών να εκτοξεύεται και ο Χνάρης του ΠΑΣΟΚ, νυν τομεάρχης για τα αγροτικά, να είναι υπεύθυνος τότε πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη».

«Σε αυτόν τον Κόπρο του Αυγεία το ΠΑΣΟΚ είναι χωμένο έως τον λαιμό»

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κρίνεται ως πολιτικός χώρος που ενώ γνωρίζει πόσο επικίνδυνη είναι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής στη χώρα, ήρθε στη Βουλή με υψηλούς τόνους και κατηγόρησε τη ΝΔ χωρίς αν έχει σκοπό να καθαρίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε αυτόν τον Κόπρο του Αυγεία το ΠΑΣΟΚ είναι χωμένο έως τον λαιμό. Ξέρετε γιατί γίνεται όλο αυτό; Αφού δεν καταφέρνουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη με ό,τι τους κατέβει, ελπίδα τους είναι η Κοβέσι. Λοιπόν, για να συγκεφαλαιώσουμε, τα μεγάλα αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι χωμένα μέχρι τον λαιμό στην ιστορία σήμερα, το ΠΑΣΟΚ είναι ο εφευρέτης της τεχνικής λύσης, ο Ανδρουλάκης τα ήξερε όλα».

