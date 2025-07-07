Με την κλήτευση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο πρώην υπουργός έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να καταθέσει στην Επιτροπή δια υπομνήματος - κάτι και που αναμένεται - ή να επιλέξει να προσέλθει δια ζώσης.

Η απόφαση να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης Προκαταρκτικής Επιτροπής που αφορούσε τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο ελήφθη κατά πλειοψηφία από τους βουλευτές - μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στην ΚΟ της ΝΔ, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στην αντιπολίτευση διαφώνησαν ζητώντας να υπάρξει ενδελεχής εξέταση μαρτύρων.

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και αναμένεται να ξεκινήσει τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

