Απάντηση Κομισιόν σε Αυτιά: Αυστηρό νομικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών από παράνομες ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά σχετικά με την προστασία της αγοράς και της οικονομίας από παράνομες πλατφόρμες πώλησης προϊόντων, τονίζοντας ότι θα εφαρμοστεί αυστηρό νομικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους καταναλωτές από παράνομες δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Επιπλέον, καθορίζει σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες για τις ηλεκτρονικές αγορές. Επίσης, η Κομισιόν προτίθεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε αδικία επικρατεί ανάμεσα σε λιανοπωλητές και εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ, με την επιβολή ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Η Κομισιόν στην απάντησή της υπογραμμίζει ότι:

Λαμβάνει μέτρα για ένα ασφαλές και βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο. Με ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο προστατεύονται οι καταναλωτές και καθορίζονται σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες για τις ηλεκτρονικές αγορές, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι έμποροι μπορούν να πωλούν μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και άλλες απαιτήσεις στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Σκοπεύει να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ και των λιανοπωλητών της ΕΕ, με την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς ύψους 150 ευρώ και με την ευθυγράμμιση των τελωνειακών κανόνων με τους κανόνες ΦΠΑ. Θα συντονίσει εντατικούς ελέγχους στα τελωνεία και στην αγορά με στόχο το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνιακών αρχών. Θα υπάρξει μία ενιαία θυρίδα εισφορών για τη διασφάλιση της είσπραξης του ΦΠΑ.

Η πλήρης απάντηση είναι η εξής:

1. Στις 5 Φεβρουαρίου 2025, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων της ΕΕ για το ασφαλές και βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο[1], στην οποία περιγράφεται η συνολική προσέγγιση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς συγκεκριμένων μέτρων.

Όσον αφορά τα τελωνεία, η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να εγκρίνουν ταχέως τη μεταρρύθμιση των τελωνείων της ΕΕ, η οποία προτείνει διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών αρχών. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τη διασφάλιση της είσπραξης του ΦΠΑ [2] μέσω της ενιαίας θυρίδας εισφορών και την επιβολή της ευθύνης για την καταβολή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στους προμηθευτές. Η Επιτροπή θα συντονίσει επίσης εντατικούς ελέγχους των τελωνείων και της εποπτείας της αγοράς που στοχεύουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε έναν τομέα ελέγχου προτεραιότητας.

2. Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ και των λιανοπωλητών της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς ύψους 150 ευρώ και την ευθυγράμμιση των τελωνειακών κανόνων με τους κανόνες ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού τομέα. Όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η Επιτροπή εξετάζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων [3], οι οποίες θα ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες [4], ο οποίος καθορίζει σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες για τις ηλεκτρονικές αγορές και αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι έμποροι μπορούν να πωλούν μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων και άλλες απαιτήσεις στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [5].

3. Η Συμφωνία για μια Καθαρή Βιομηχανία (CID) [6] περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για να μετατραπεί η απανθρακοποίηση σε κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Δεδομένου ότι η κυκλική οικονομία είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς που ορίζονται στη CID, η αρχή αυτή έχει επίσης επίδραση στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή επεξεργάζεται το πρώτο σχέδιο εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό[7], στο οποίο καθορίζονται οριζόντιες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένες ομάδες προϊόντων, μεταξύ των οποίων και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Για το οικοσύστημα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν από την αρχή βιώσιμα προϊόντα, ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ και να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

