«Πραγματικά πρωτοφανές» χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (17/6) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Ζούμε σε ένα διεθνές σύστημα χωρίς σταθερές, ό,τι ξέραμε μπορούμε να το ξεχάσουμε. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια γύρω-γύρω».

«Θα εξαρτηθεί στην πρώτη φάση από το τι αντοχές έχει το Ιράν ακόμα. Σήμερα στο Ιράν αυτοί οι οποίοι είναι επικεφαλής του στρατού, εκτός από αυτούς που αποκεφαλίσανε οι Ισραηλίτες, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Είναι αυτοί που μπήκαν αξιωματικοί στον πόλεμο Ιράκ-Ιράν. Πρόκειται για ένα καθεστώς ετών, 40 χρόνια σχεδόν, έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς», όπως είπε.

«Το ερώτημα το μεγάλο είναι και αν θα μπουν ή δεν θα μπουν οι Αμερικανοί. Ο Νετανιάχου έχει έναν στόχο, να βάλει τις ΗΠΑ οπωσδήποτε στον πόλεμο. Στην Αμερική όμως μέσα υπάρχει μια τεράστια διχογνωμία. Ο Τραμπ όσο ενδυναμώνεται εντός Αμερικής, τόσο αποδυναμώνεται διεθνώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους να είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και να θέλουν να μην χάσει η Αμερική την παρέμβαση την οποία είχε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ από την άλλη μεριά οι άλλοι μισοί μένουν πιστοί στη θεωρία της απομόνωσης, μιας και ο ίδιος ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι δεν θα μπει ποτέ σε πόλεμο».

«Αυτήν τη στιγμή έχουν ανοίξει οι ορέξεις όλων των περιφερειακών δυνάμεων. Η διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία δεν έστειλε μήνυμα σταθερότητας ότι "παιδιά, παραβιάζετε με τρόπο βάναυσο το Διεθνές Δίκαιο όταν μια χώρα προσπαθεί αν μπει σε άλλη χώρα". Όλα αυτήν τη στιγμή είναι στον αέρα».

«Δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός να δώσει κυριαρχικά δικαιώματα»

Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά μετά και τη δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Τουρκίας, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε πως η πράξη αυτή αποτελεί αντανακλαστική αντίδραση στον δικό μας χάρτη, ο οποίος όμως εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο.

«Οι κουβέντες με την Τουρκία θα γίνονται, θα συνεχίζονται μέχρι ενός ορισμένου σημείου, εις το διηνεκές. Από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή συζητάμε και θα εξακολουθούμε. Από κει και πέρα, είναι καλύτερο να συζητάμε από το να βγάλουμε τα όπλα, αυτή είναι η ουσία. Τώρα θα ζήσουμε με τις διαφορές μας; Από ό,τι φαίνεται ναι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω λύσεις, αλλά λύσεις δεν βλέπω. Εκτός αυτού, οι ΗΠΑ αυτήν τη στιγμή δεν ασχολούνται καθόλου με εμάς αυτήν τη στιγμή».

Ερωτηθείσα για το αν θα μπορούσε όλο αυτό να οδηγήσει στη λογική του «μοιράστε τα να τελειώνουμε», η πρώην υπουργός απάντησε αρνητικά. «Δεν υπάρχει Έλληνας πολιτικός που να δώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ όσο μπορώ και να κρίνω τα πράγματα όσο μου επιτρέπει το μυαλό μου αντικειμενικά. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη σήμερα, στην οποία η Αντιπολίτευση θεωρεί ότι η Κυβέρνησή της είναι υπεύθυνη για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή εκτός από τη δική μας. Έχουμε μια Αντιπολίτευση που λέει ότι η Ελλάδα έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω για να μπορέσει αν σταματήσει τον πόλεμο, έλεος».

«Ο Σαμαράς όλο λέει αλλά δεν κάνει τίποτα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και την κριτική που αναμένεται να ασκήσει στην κυβέρνηση σήμερα Τρίτη στο Πολεμικό Μουσείο, με την κ. Μπακογιάννη να διερωτάται «θέλετε να στενοχωρηθώ πολύ για αυτό;»

«Εγώ να στενοχωρηθώ αποκλείεται. Ο κ. Σαμαράς λέει τα δικά του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα έλεγε σε παλαιότερη εποχή, τα ξαναλέει σήμερα. Η διαφορά του είναι ότι τα λέει πλην όμως όταν καλείται να κάνει, δεν κάνει τίποτα. Ξέρετε πώς το λένε αυτό», υπογράμμισε και σχολίασε ότι ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο δεν θα αποτελέσει πλήγμα για τη ΝΔ.

«Έχω την αίσθηση ότι ο λαός αυτήν τη στιγμή είναι σε άλλη φάση. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.