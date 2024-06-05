Κασσελάκης: Είναι καιρός ένα αουτσάιντερ να αλλάξει τη χώρα και να δώσει ελπίδες στον ελληνικό λαό

«Μας έχουν πει βδέλλες, ανθέλληνες, εθνική εξαίρεση, εισαγόμενους, ότι όλοι μαζί εδώ σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη και δεν ντρέπονται να το λένε αυτό, και σήμερα έχουμε αποκαλύψεις ότι μπορούσαν να είχαν σωθεί παιδιά, εάν όντως δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό» υπογράμμισε μεταξύ άλλων από τη Λαμία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης σε ομιλία του στην πλ. Πάρκου.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, αναρωτήθηκε «αν πρέπει ο λαός να είναι υπερήφανος με την κυβερνητική ασυδοσία», όπως είπε, ρίχνοντας τα βέλη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ, Κασσελάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για εξαπάτηση τόσο για την ακρίβεια, όσο και για τις τράπεζες.

«Διαλέξτε κύριε Μητσοτάκη με ποιον είστε, με τις τράπεζες ή με το λαό; υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης επαναλαμβάνοντας πως «μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ μπορεί να δώσει ελπίδα στους πολίτες». Ο ίδιος έκανε λόγο για «ένα ρεύμα που δημιουργείται στην κοινωνία» και ακόμη πως οι ευρωεκλογές έχουν ένα βαθύ πολιτικό μήνυμα για να «τελειώσει η αλαζονεία και η καραμέλα του 41%».

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στην κρίση στην Μέση Ανατολή και κάλεσε τον πρωθυπουργό να διαλέξει αν είναι «με τον παλαιστινιακό λαό ή με τη σφαγή του».

Απευθυνόμενος στους νέους υποστήριξε πως «η Ελλάδα έχει γίνει χώρα του Κρόνου που τρώει τα παιδιά της» συμπληρώνοντας πως «αυτό θα αλλάξει».

«Στέκομαι με ταπεινοφροσύνη απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα και η μόνη δύναμη που έχω είναι αυτή που μου δίνετε εσείς» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος συμπληρώνοντας πως «είναι καιρός ένα αουτσάιντερ να αλλάξει τη χώρα και να δώσει ελπίδες στον ελληνικό λαό. Η ανατροπή είναι στα χέρια σας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναρωτήθηκε «πού πάνε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και του δημοσιονομικού μαξιλαριού;» για να συμπληρώσει πως «αξίζουμε καλύτερα και δεν θα μας πείσετε ότι είμαστε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Τι είδους σταθερότητα υπάρχει όταν είμαστε δεύτεροι χειρότεροι στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη»;

Μιλώντας για την Δημόσια Υγεία δεσμεύτηκε ότι θα είναι ποιοτική και δωρεάν για όλους τους Έλληνες με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ένα ευρωομόλογο για σύγκλιση Βορρά και Νότου, μια Ευρώπη των λαών κι όχι της λιτότητας και με μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική», υποσχέθηκε ο κ. Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης έφτασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στη Λαμία από την Χαλκίδα όπου ήταν το απόγευμα ενώ κατά την άφιξή του έτυχε θερμής υποδοχής από τους συγκεντρωμένους, ενώ λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του έπεσαν και πυροτεχνήματα, τα οποία κοιτούσε χαμογελαστός ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.