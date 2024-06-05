ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Μητσοτάκη: Την Κυριακή οι πολίτες θα στείλουν μήνυμα - καλύτερη ζωή εδώ και τώρα

Τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1 σχολιάζει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας: "Την αγωνία του να συνεχίσει το καταστροφικό έργο, που υλοποιεί η κυβέρνησή του εδώ και πέντε χρόνια, ξεδίπλωσε ο κ. Μητσοτάκης".

Ακολούθως εξηγεί: "Ο αρχηγός της ΝΔ ζήτησε ισχυροποίηση του κόμματός του στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών για να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν σχεδιάσει, όπως είπε. Αυτό όμως που δεν είπε στην ελληνική κοινωνία ο κ. Μητσοτάκης, είναι πως οι συγκεκριμένες ‘μεταρρυθμίσεις' περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής: πλήρη ιδιωτικοποίηση της Υγείας, συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, συγκάλυψη των υποκλοπών, διατήρηση των υπερκερδών για τις τράπεζες και τα ολιγοπώλια, διαιώνιση της ακρίβειας και ούτω καθεξής".

Κλείνοντας αναφέρει: "Οι πολίτες δεν πείθονται από τις συκοφαντίες και τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και την Κυριακή το μήνυμα που θα στείλουν θα είναι σαφές: καλύτερη ζωή εδώ και τώρα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

