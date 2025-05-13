Το δύσκολο στοίχημα για την Πλεύση Ελευθερίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πιο δύσκολο δεν είναι να ανέβεις στην κορυφή, αλλά να διατηρηθείς σε αυτή. Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κόμματα, που προέκυψαν από τα «σπλάχνα» των μεγάλων σχηματισμών ήταν θνησιγενή και εξαφανίστηκαν στο πέρασμα του χρόνου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει κάνει ήδη την υπέρβαση πενταπλασιάζοντας τα ποσοστά της σε σχέση με τις αρχές του χρόνου. Από το 3,17% των εθνικών εκλογών εμφανίζεται πλέον στη ζώνη του 15% στην εκτίμηση ψήφου. Ήδη κάποιοι παραλληλίζουν τη δημοσκοπική της πορεία με την εκρηκτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2012 στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή με το 10,61% των ΑΝΕΛ, καθώς και το κόμμα του Πάνου Καμμένου είχε περισσότερα αντισυστημικά χαρακτηριστικά.

Το μεγάλο στοίχημα για την Πλεύση Ελευθερίας είναι να μην «ζαλιστεί» από τα δημοσκοπικά ύψη στα οποία έχει βρεθεί. Να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα αλλάζοντας το κόμμα εν κινήσει. Πρόκειται μέχρι τώρα για ένα προσωποπαγές κόμμα που θα πρέπει να αποκτήσει δομές και πλουραλισμό από φωνές.

Το νέο κύμα των μετρήσεων που έκαναν οι δημοσκοπικές εταιρίες έδειξαν πως η πρώην πρόεδρος της Βουλής «αντέχει» στη δεύτερη θέση. Παρουσιάζει κάποιες αυξομειώσεις με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί.

Αντλεί δυνάμεις από κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ (διψήφιο ποσοστό), η Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλες δυνάμεις. Εμφανίζεται να έχει μια δυναμική στις πιο νέες ηλικίες (17-29), αλλά και στις νέες γυναίκες. Τη στηρίζει κόσμος που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ η υπόθεση των Τεμπών, που ξαναήρθε στο προσκήνιο, τη διατηρεί σε υψηλά επίπεδα.

Οι πολιτικοί της αντίπαλοι καταλογίζουν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως αυτή την περίοδο κερδίζει μόνο στη συνθηματολογία χωρίς να έχει να παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα ή έμπειρα στελέχη δίπλα της που μπορούν να σηκώσουν πολιτικό βάρος σε κρίσιμα ζητήματα όπως η οικονομία, τα εργασιακά, η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, η υγεία κ.α. Πάνω σε αυτά τα θέματα φέρεται να δουλεύει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας ως απάντηση σε όσους της καταλογίζουν πως το μόνο «όπλο» της είναι τα υψηλά «ντεσιμπέλ» που προκαλεί στη Βουλή.

Το φλερτ του Στέφανου Κασσελάκη έγινε πιο έντονο το Σαββατοκύριακο που πέρασε με την ίδια, ωστόσο να κρατάει σαφείς αποστάσεις. Μέσω επικοινωνιών που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε πρώτα να επιτύχει συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Κανείς δεν άναψε το «πράσινο φως».

Για το συγκεκριμένο θέμα θα επιμείνει θέλοντας να βάλει στο «κάδρο» και τον πρωθυπουργό και δεν αποκλείεται να «κουμπώσει» μια συνεργασία με το Κίνημα Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, όμως τίποτα παραπάνω όπως και η ίδια ξεκαθάρισε με παρέμβασή της δείχνοντας ποιος έχει το «πάνω χέρι».

Για το θέμα της προανακριτικής θα γραφούν πολλά επεισόδια το επόμενο διάστημα στη Βουλή. ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα να καταθέσει το αίτημά του, ενώ αυτή την οδό θα ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητώντας τέσσερις υπογραφές, ώστε να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 30.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι σε επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων για να αποφασίσει πως θα πορευτεί. Τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναμένει να μελετήσει ο Αλέξης Χαρίτσης με την Κουμουνδούρου να ελπίζει σε συμπόρευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

