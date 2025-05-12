Του Αντώνη Αντζολέτου

Μπορεί ο Στέφανος Κασσελάκης το Σάββατο να περιέγραψε μια εν δυνάμει συμμαχία με την Πλεύση Ελευθερίας που θα μπορούσε να του δώσει μια νέα ώθηση, όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή κράτησε σαφείς αποστάσεις.

Η Πλεύση Ελευθερίας, με τη δεύτερη δημοσκοπική θέση που έχει κατακτήσει, είναι πλέον η «πολύφερνη νύφη» του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν να «επαναπατρίσουν» τους ψηφοφόρους τους που έφυγαν απογοητευμένοι, ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας επιθυμεί να κάνει ένα «restart». Ενδεχομένως, μάλιστα μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην Ολομέλεια με τους έξι βουλευτές που επίσης διαθέτει.

«Το Κίνημα Δημοκρατίας και η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργούμε μαζί ένα μέτωπο Δικαιοσύνης εντός και εκτός κοινοβουλίου. Γιατί το μαζί θα τους κερδίσει. Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο. Μαζί με τη Ζωή κι όλους εσάς θα γίνουμε ο δημοκρατικός τους εφιάλτης», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματός του.

Η συγκεκριμένη αναφορά του έδωσε την εντύπωση πως οι δύο αρχηγοί δεν έχουν βρεθεί κοντά μόνο στο κατηγορητήριο για τα Τέμπη προκειμένου να μπει στο «κάδρο» και ο πρωθυπουργός. «Δεν ισχύει αυτό που ειπώθηκε με τον τρόπο που ειπώθηκε και δεν ξέρω και γιατί ειπώθηκε με αυτόν τον τρόπο… τα κατηγορητήρια τα λεγόμενα εγώ δεν τα έχω δει, μου τα έστειλε σήμερα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο MEGA δείχνοντας πως κινείται σε άλλο μήκος κύματος.

Αν ο Στέφανος Κασσελάκης υπολογίζει ήδη πως «6+6 κάνει 12» στη Βουλή μάλλον λογαριάζει χωρίς τον «ξενοδόχο» που είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και βρίσκεται αυτή την περίοδο στην καλύτερή της φάση. Δεν έχει κανέναν λόγο να δώσει υπόσχεσή συμπόρευσης σε κανέναν τη στιγμή που η αυτόνομη πορεία που έχει χαράξει της έχει δώσει τον δημοσκοπικό «αέρα» που ήθελε.

Και στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως η Κεντρική Επιτροπή ήταν επεισοδιακή κυρίως από το χάσμα που καταγράφηκε μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Νίκου Παππά, με αφορμή την καθαίρεση του νυν προέδρου από τη θέση τους επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας λίγο πριν από το τέλος του περασμένου καλοκαιριού.

Πρόεδρος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είχαν ένα σύντομο «debate», ενώ στην αντεπίθεση πέρασε και ο Χρήστος Σπίρτζης για το θέμα των Τεμπών. Αισθάνεται πως το κόμμα δεν τον έχει στηρίξει όσο θα περίμενε για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ μίλησε για διαρροές. Δυσαρέσκεια από τον πρώην υπουργό υπάρχει και για τις αναφορές του Βασίλη Κόκκαλη περί αναστολής της κομματικής του ιδιότητας.

Η «φτώχεια φέρνει γκρίνια» και είναι γεγονός πως και στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι ώστε να φτάσουν σε ένα ενωτικό συνέδριο στις 12-15 Ιουνίου.

Διαφωνίες υπήρξαν και μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη για την κατάργηση των ψηφοφόρων των «δύο ευρώ», καθώς η ηγεσία θέλει να μπει τέλος στους «περαστικούς ψηφοφόρους» που πηγαίνουν στην κάλπη την τελευταία στιγμή. Διαφορετικές απόψεις καταγράφηκαν και σχετικά με την κατάργηση των τάσεων που έχει προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι σίγουρο πως η κινητικότητα στον ευρύτερο χώρος της Αριστεράς θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.

Και η Νέα Αριστερά παραμένει ενεργή στο «παιχνίδι» και αναμένεται να έχει ενδιαφέρον η διαφαινόμενη σύμπλευσή της με τον ΣΥΡΙΖΑ στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αυτό θα γίνει αν η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος συμφωνήσει με το κείμενο που θα συντάξουν στην Κουμουνδούρου. Αναμένεται να μελετήσουν και το κείμενο του ΠΑΣΟΚ που θα κατατεθεί πρώτο.



