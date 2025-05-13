Με ορόσημο το 2027 η επένδυση στα νέα τρένα

Της Δώρας Αντωνίου

Στην αναθεωρημένη σύμβαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη Hellenic Train, η οποία θα προσδιορίζει ρήτρες και χρονοδιαγράμματα, παραπέμπουν κυβερνητικές πηγές για την εξειδίκευση των όρων της συμφωνίας που ανακοίνωσε χθες από τη Ρώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επένδυση του ιταλικού ομίλου Ferrovie dello Stato, στον οποίο ανήκει η Hellenic Train.

Η ιταλική πλευρά δεσμεύθηκε για επένδυση 360 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την αγορά οκτώ σύγχρονων αμαξοστοιχιών ταχείας κυκλοφορίας και 15 συρμών προαστιακού τύπου, καθώς και τη διαμόρφωση σύγχρονων αμαξοστασίων, που θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια συντήρηση. Ο χρόνος υλοποίησης της συμφωνίας σχετίζεται και με τη δέσμευση της ελληνικής πλευράς για επένδυση συνολικά 400 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. Ωστόσο, υπάρχει ήδη διατυπωμένη η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι έως το 2027 η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα είναι άρτια και ασφαλής, που δίνει ένα πλαίσιο για το χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η αναθεωρημένη σύμβαση.

Στην κυβέρνηση εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εξασφάλιση συμφωνίας με την ιταλική πλευρά για την επένδυση σε νέους συρμούς που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών, στην οποία στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν πολύ για την υπέρβαση των Τεμπών.

Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές το ενδιαφέρον της Αθήνας για τη συνεργασία σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, στέλνοντας, παράλληλα, μηνύματα προς την Άγκυρα, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης Ερντογάν στη Ρώμη και των συμφωνιών με ιταλικές εταιρείες. «Μπορούμε να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Μπορούμε να επενδύσουμε στην έρευνα, στην τεχνολογία, να διαμορφώσουμε μια κοινή στρατηγική ασφάλειας. Και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να επιλέξουμε τους συνομιλητές μας με βασικό κριτήριο αν τελικά ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική και με τα συμφέροντα της Ένωσης» τόνισε, για να προσθέσει ότι «η ευρωπαϊκή άμυνα, η στρατηγική μας αυτονομία, δεν εξυπηρετούνται δημιουργώντας νέες εξαρτήσεις».

Ιδιαίτερα σημαντική, με όρους οικονομικούς αλλά και γεωπολιτικούς, είναι η έτερη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες και αφορά το Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και στον διαχειριστή του δικτύου της Ιταλίας TERNA για την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, προκειμένου να τριπλασιαστεί η υφιστάμενη δυνατότητα, από 500 MW σε 1.500 MW. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για εξέλιξη που συνεπάγεται σημαντική αναβάθμιση της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη συνάντηση Μελόνι - Μητσοτάκη το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα βασικά θέματα, καθώς Ελλάδα και Ιταλία είναι δύο από τις κύριες πύλες για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έδωσαν το στίγμα του νέου δόγματος που πλέον υιοθετείται σε επίπεδο Ε.Ε.. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρωθυπουργός, «πλέον δεν μιλάμε για εσωτερική ανακατανομή προσφύγων, αλλά για προστασία των συνόρων μας και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων των διακινητών, να ενισχύσουμε τις πολιτικές των επιστροφών και να αναδιατάξουμε την πολιτική υποδοχής νόμιμων μεταναστών».

Με την κ. Μελόνι να προσθέτει ότι βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος και ότι «είμαστε από τις χώρες εισόδου των μεταναστών και με τον Κυριάκο έχουμε εργαστεί για να σταθεροποιήσουμε μια αλλαγή αντιμετώπισης των ροών».

Από τη χθεσινή συνάντηση, σε επίπεδο κλίματος και εντυπώσεων, έδειξε να κυριαρχεί μια αυξημένη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το ρόλο και τη σημασία που έχει η παρέμβαση των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Ε.Ε.. Όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός, «πριν από κάποιο διάστημα ο νότος φαινόταν να είναι η πηγή των προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα οι οικονομίες του νότου αναπτύσσονται πιο γρήγορα από πολλές οικονομίες του βορρά, έχοντας αποδείξει ότι έχουμε τη βούληση, οι κυβερνήσεις μας, να υλοποιούμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τελικά να μπορούμε να είμαστε και στην πρώτη γραμμή σημαντικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.