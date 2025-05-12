Ανδρουλάκης: Η πολιτική αλλαγή πρέπει να ταυτιστεί με μια ισχυρή χώρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, επέμεινε στην κριτική του προς τη κυβέρνηση για το ζήτημα της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου ανοιχτά της Κάσου.

«Όταν ξεκινάς τέτοια έργα, έχεις ολοκληρωμένο σχέδιο αποπεράτωσης. Δεν είναι μόνο ένα έργο που αφορά στη δέσμευση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 650 εκ. ευρώ, αλλά είναι ένα έργο, που αν δεν υλοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί, επί της ουσίας η Τουρκία θα πανηγυρίζει ότι δε σου επέτρεψε να ασκήσεις τα νόμιμα κυριαρχικά σου δικαιώματα», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης. «Μια χώρα που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της, είναι ένας διεθνής ταραξίας, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, χρεώνεται τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο και το casus belli στο Αιγαίο, δεν μπορεί να είναι κομμάτι της όποιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Όχι ευρωστρατός, κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα για να γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι αν συμβεί κάτι, μπορεί να είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, αλλά σαν Ευρωπαϊκή 'Αμυνα είμαστε χώρια», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «απ' ό,τι φαίνεται στη δικογραφία, οι υφιστάμενοι του κ. Καραμανλή οδηγούνται με κακουργηματικούς όρους στη δικαιοσύνη, συνεπώς δεν μπορεί να οδηγηθεί με πλημμεληματικούς όρους ο προϊστάμενός τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να θεωρείται αντίπαλός της ένα κόμμα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στελέχη, που δεν το ενδιαφέρει να κυβερνήσει» υπονοώντας τη Πλεύση Ελευθερίας και τόνισε ότι «στο τέλος του δρόμου ο ελληνικός λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή και επειδή η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει, ούτε με κραυγές, ούτε με θεωρίες, αλλά με πρόγραμμα και στελέχη, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα καρπωθεί την προγραμματική δουλειά που κάνει».

«Ένας άνθρωπος με τις δικές μου καταβολές, θέλει να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Η πολιτική αλλαγή να ταυτιστεί με μια χώρα ισχυρή γεωπολιτικά, δίκαιη κοινωνικά και ανθεκτική οικονομικά» υπογράμμισε.

Για τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «τα κυβερνητικά στελέχη δεν είναι δημοσιογράφοι για να κάνουν ρεπορτάζ ή διαπιστώσεις, αλλά πρέπει να λύνουν τα προβλήματα. Ακρίβεια στα τρόφιμα. Ακρίβεια στα ενοίκια. Το ΕΣΥ καταρρέει, άρα αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας. Ακρίβεια στην ενέργεια. Τράπεζες με τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων-χορηγήσεων και υπερχρεώσεις, ανατιμήσεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με τον νόμο Γεωργιάδη»,.

«Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει μικρότερο ΑΕΠ από ό,τι είχε το 2009. Είμαστε η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και μία στις δύο άμεσες ξένες επενδύσεις είναι εξαγορά real estate από κατοίκους και εταιρείες τρίτων χωρών. Ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας; Να ξεπουλήσουμε την Ελλάδα;» αναρωτήθηκε.

Ως προς το Προεδρικό Διάταγμα για τα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Ζεις στα μεγάλα αστικά κέντρα; 50% αύξηση στα ενοίκια. Ζεις σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων; Κοιμάσαι με οικόπεδο που μπορεί να χτίσει το παιδί σου και ξυπνάς με αγροτεμάχιο». Προανήγγειλε μάλιστα επ' αυτού, σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, τόνισε ότι «ο ελληνικός λαός πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την τσέπη του, για να έρθει μετά από έξι χρόνια η κυβέρνηση να ομολογήσει ότι ήταν φιάσκο και απέτυχαν», υπενθυμίζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ από το 2021 για κάρτες εισόδου στα πανεπιστήμια και υπηρεσία φύλαξης που θα συνεργάζεται με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

