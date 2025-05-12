Θανάσης Κοντογεώργης: Εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού σε Ρώμη και Βερολίνο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και οι ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, ήταν το πρώτο θέμα προς συζήτηση, στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στο "One Channel".

Και, πρώτα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, «εμείς ελπίζουμε και πιέζουμε. Ελπίζουμε κατ' αρχήν να τερματισθεί αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές και να τερματισθεί με βάση όσα επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε εμείς από την πλευρά μας από την αρχή είχαμε μια αξιακή προσέγγιση, προσέγγιση αρχών σε σχέση με τον πόλεμο. Ταυτόχρονα, βέβαια, πιέζουμε - και αυτό έχει να κάνει με την πολυμερή διπλωματία που αναπτύσσει ο πρωθυπουργός - στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας, η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έχουμε άμεση εκεχειρία». Επιπροσθέτως, «ταυτόχρονα πιέζουμε και σε αυτό που ονομάζουμε στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια οδήγησε σε μια αφύπνιση της Ευρώπης σε αρκετά πεδία».

Στη συζήτηση για το εάν η Άγκυρα βγαίνει κερδισμένη από το ότι η ρωσο-ουκρανική διαπραγμάτευση γίνεται επί τουρκικού εδάφους, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εκτίμησε ότι «η αλήθεια με την Τουρκία είναι κάπου στη μέση. Προφανώς έχει συμβολική αξία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι γίνεται στην Τουρκία μια τέτοια συνάντηση. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, σε υψηλό επίπεδο έγιναν τέτοιες συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη, δυστυχώς δεν καρποφόρησαν τότε. Ελπίζουμε τώρα να είναι διαφορετικά».

Όμως, σημείωσε, «αν κάποιος παρακολουθήσει την εξελικτική πορεία αυτού που ονομάζουμε διαμορφωτικός ρόλος στο διεθνές γίγνεσθαι σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία τα τελευταία τρία χρόνια, μπορεί εύκολα να εξάγει κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το πώς ενισχύεις τη χώρα σου και το ρόλο που παίζει στο διεθνές περιβάλλον. Προφανώς παρακολουθούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, πολλώ μάλλον στην Τουρκία...». Ενώ τόνισε, αμέσως μετά, «η εξωτερική μας πολιτική αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση σε σχέση με το δρόμο που έχουμε χαράξει».

Όσον αφορά τις επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ιταλία και τη Γερμανία, αν και με διαφορετικές αφορμές, όπως παρατήρησε, ο Θ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι «υπάρχουν κοινά συμφέροντα, υπάρχει ένας πυρήνας χωρών, τον οποίον η Ελλάδα παρακολουθεί. Είμαστε σε ένα σημείο που έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της -κι αυτό είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού, ο πρωθυπουργός αυτό το προασπίζεται, το καλλιεργεί, έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις και διάφορες κρίσεις που αντιμετώπισε η ΕΕ πώς αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι «η συζήτηση στην Ευρώπη είναι έντονη» αυτήν την περίοδο, καθώς, «πέραν του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, υπάρχει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καθορίσει την πορεία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, το πώς θα καλύψουμε το επενδυτικό κενό, οι αμυντικές δαπάνες, οι πόροι συνοχής, ποια θα είναι η ευρωπαϊκή κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Αυτά συμπίπτουν χρονικά και χρειάζεται αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να έχει ανοιχτά μάτια και αυτιά».

Ακόμη, συνέχισε, «η χώρα μας δεν έχει εμποδίσει την ευρωτουρκική προσέγγιση με βάση όμως όσα προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό το οποίο επιδιώκουμε - και το επιδιώκουμε ενεργητικά - είναι να εξασφαλίσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, τον αυξημένο διπλωματικό ρόλο της και ταυτόχρονα να υπάρχει μια συνεννόηση για ήρεμα και ασφαλή νερά στο Αιγαίο».

Αν, μάλιστα, κάνουμε «μια ρετροσπεκτίβα τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα», πρότεινε και δήλωσε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είμαστε στατικοί, η διπλωματία απαιτεί ενεργητικότητα». Και, εν κατακλείδι, «η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι ενωμένη σε αυτή τη συγκυρία παρά τις δυσκολίες, και η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Πηγή: skai.gr

