Το δίλημμα του Σωκράτη Φάμελλου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το 2024 ήταν δίσεκτο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά για το πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε. Το θετικό στοιχείο με την ανάληψη της προεδρίας από τον Σωκράτη Φάμελλο είναι πως ο «κατήφορος» έχει σταματήσει. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν πως ανακόπηκε η δημοσκοπική πτώση του κόμματος, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πως η νέα ηγεσία θα λειτουργήσει θετικά.

Ποιο είναι, όμως το μεγάλο δίλημμα για τον Σωκράτη Φάμελλο στην αυγή του νέου έτους; Ο πολιτικός δρόμος που έχει να διαλέξει. Πιο ασφαλές «μονοπάτι» φαίνεται να είναι η προσπάθεια περιχαράκωσης του χώρου που παραδοσιακά κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στα Αριστερά του.

Η περίοδος Κασσελάκη συνοδεύτηκε από μια αμφισβήτηση του ριζοσπαστικού αποτυπώματος του κόμματος με τον πρώην πρόεδρο να «λοξοκοιτάει» περισσότερο προς το κέντρο, ενώ πολλές φορές είχε κατηγορηθεί πως προσπάθησε να προσεγγίσει ακόμα και πιο συντηρητικό κοινό. Μπορεί η κυβερνώσα Αριστερά να είναι εξαιρετικά δύσκολο να επανέλθει, ωστόσο απευθυνόμενος προς το συγκεκριμένο κοινό θα μπορούσε σχετικά πιο γρήγορα να φτάσει τον πήχυ του 10% που αποτελεί τον πρώτο ρεαλιστικό στόχο για το 2025.

Με δεδομένο πως η Νέα Αριστερά εμφανίζεται αρνητική σε κάθε σύμπλευση, μη συνδέοντας τη στήριξη στη Λούκα Κατσέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει σε πρώτη φάση να πείσει αρκετούς παλαιούς συντρόφους να επανέλθουν στην Κουμουνδούρου. Θετικά αποτίμησαν στο κόμμα την επιστροφή στελεχών που είχαν αποχωρήσει (Τεμπονέρας, Μιχαηλίδης, Νεφελούδης, Τσιόγκας, Αραχωβίτης, Τζουμάκας).

Δεν σημαίνει κατ' ανάγκην πως ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να κηρύξει τον «πόλεμο» στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση. Κάτι τέτοιο, άλλωστε δεν το επιθυμεί. «Μετακομίζοντας» όμως κόσμο από την Πατησίων στην Κουμουνδούρου και ο ίδιος θα ενισχυθεί, αλλά και θα κάνει σαφές πως η συνεργασία στο δρόμο προς τις κάλπες - εκλογική ή κοινοβουλευτική - είναι μονόδρομος.

Η αριστερόστροφη πορεία απαιτεί διείσδυση και στα άλλα κόμματα του χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας εξαιτίας ενός ισχυρού αντισυστημικού λόγου της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι σε ανοδική τροχιά, ενώ ζωντανός στο «παιχνίδι» του 3% παραμείνει και το ΜέΡΑ24 με ένα αντιμνημονιακό κοινό να παραμένει πιστό στον Γιάνη Βαρουφάκη. Στο στόχαστρο του Σωκράτη Φάμελλου βρίσκεται έτσι και αλλιώς ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποδείξει σε στελέχη, αλλά και στους πρώην ψηφοφόρους που έχουν αποχωρήσει πρόσφατα από το κόμμα πως υπάρχει προοπτική, προκαλώντας αμφιβολίες για την έξοδο στην οποία αποφάσισαν να προχωρήσουν.

Η άλλη οδός για τον Σωκράτη Φάμελλο είναι το ξεκάθαρο άνοιγμα προς το χώρο του κέντρου προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει στις τάξεις του τον κόσμο που βρήκε τη χαμένη κυβερνητική προοπτική στο ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί ένα πιο τολμηρό άνοιγμα που απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό τη στιγμή, μάλιστα που ήδη στελέχη του κόμματος φέρονται να «καλοβλέπουν» τη μεταγραφή τους στο «πράσινο στρατόπεδο». Μια τέτοια στροφή, μπορεί να προκαλούσε «μουρμούρα» στο εσωτερικό από την πλευρά του Παύλου Πολάκη.

Οι θιασώτες αυτής της στρατηγικής θεωρούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να δεχθεί την «ταμπέλα» του μικρομεσαίου κόμματος, εκτιμούν πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει «μεγάλες πτήσεις» και ότι το άνοιγμα προς το κέντρο μπορεί να γίνει με όρους που δεν θα αναιρούν και το Αριστερό πρόσημο. Το ερώτημα είναι αν στην Κουμουνδούρου σήμερα έχουν τα περιθώρια να «πατήσουν σε δυο βάρκες» ή θα πρέπει να κινηθούν απολύτως στοχευμένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.