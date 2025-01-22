«'Αλυτο» και υπαρκτό ακόμη θεωρεί το "μακεδονικό ζήτημα" ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση στο Νιου Τζέρσεϊ με ομογενείς της χώρας του που ζουν στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του προς αυτούς, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι εξέφρασε την αποφασιστικότητα, όπως είπε της κυβέρνησής του, να ενισχύσει τους δεσμούς και τις σχέσεις με τη «μακεδονική διασπορά» και ανέφερε πως η κυβέρνησή του, στους επτά μήνες που βρίσκεται στην εξουσία δίνει έναν μεγάλο αγώνα για την ανάπτυξη της χώρας, για καλύτερες υποδομές, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ποιοτικότερη παιδεία και ανταγωνιστική οικονομία.

«Όμως φοβάμαι πως ο αγώνας αυτός, για έναν από τους μικρότερους λαούς στην Ευρώπη, όπως ο μακεδονικός λαός δεν αρκεί. Πρέπει να καταγάγουμε νίκες και εδώ, στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη και σε άλλες πρωτεύουσες του κόσμου, αν θέλουμε να λυθεί επιτέλους το μακεδονικό ζήτημα, διότι αυτό δεν έχει επιλυθεί. Σιγοκαίει επί αιώνες και διαρκεί και συνεχίζει να υπάρχει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι δεσμοί που διατηρεί η πατρίδα με τους Μακεδόνες του εξωτερικού να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί, να ενισχύονται και να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί» συμπλήρωσε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησής του.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται από την περασμένη Κυριακή (19/01) στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της κυβέρνησής του θα παρίστατο στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σε πολυάριθμες αναρτήσεις που έκανε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να παραβρέθηκε στην παρέλαση στο κλειστό στάδιο Capitol One Arena που οργάνωσε το Ρεπουμπλιανικό Κόμμα και όχι εντός του Καπιτωλίου όπου έλαβε χώρα η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων έδωσαν σχεδόν διαστάσεις θριάμβου στο γεγονός, σχολιάζοντας πως ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι ήταν ο μοναδικός Βαλκάνιος ηγέτης που παρέστη την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» (SDSM) έκανε λόγο για «φθηνά επικοινωνιακά κόλπα» από τη μεριά της κυβέρνησης της χώρας.

«Η κυβέρνηση εδώ και τρεις ημέρες "πουλάει" το ταξίδι αυτό (του Χρ. Μίτσκοσκι στις ΗΠΑ) ως "ιστορική επιτυχία", αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική: ο πρωθυπουργός ούτε είχε επίσημη πρόσκληση να παραστεί στην ορκωμοσία του Προέδρου Τραμπ ούτε ήταν μέρος αυτής. Αντίθετα, παραβρέθηκε σε μια κομματική συγκέντρωση που διοργάνωσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, από όπου παρακολούθησε την εκδήλωση μέσω γιγαντοοθόνης» σημείωσε ακόμη το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.