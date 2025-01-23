Οι δύο πρόεδροι, τα δύο φύλα και η δραχμή

Της Δώρας Αντωνίου

Αποκαλυπτικά της στρατηγικής, με την οποία θα βαδίσει προς τις επόμενες εκλογές η ΝΔ είναι όσα συνέβησαν και όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 30% του κυβερνώντος κόμματος μπορεί να δίνει απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο, αλλά με ποσοστό κάτω του 20% ΠΑΣΟΚ, δεν εξασφαλίζει όμως αυτοδυναμία. Κυβέρνηση και ΝΔ τις προηγούμενες μέρες επιτέθηκαν με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ, με αναφορές για σχέδιο συγκυβέρνησης με τα κόμματα της δραχμής.

Σε αυτή την κριτική η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε βάζοντας θέμα συνεργασίας της ΝΔ με ακροδεξιές δυνάμεις. Όσο τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος δεν ενισχύονται και όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, το ερώτημα «με ποιον θα κυβερνήσει η ΝΔ» θα επανέρχεται όλο και πιο επιτακτικά.

Παράλληλα, το πάθημα του ΠΑΣΟΚ, που είδε ξαφνικά να ανοίγει από το πουθενά θέμα συνεργασιών εξαιτίας δηλώσεων των στελεχών του, γίνεται έγκαιρα μάθημα στη ΝΔ, που με τίποτα δεν θέλει να αρχίσουν μια συζήτηση για πιθανές συνεργασίες τα δικά της στελέχη, ρίχνοντας νερό στο μύλο της κριτικής της αντιπολίτευσης.

Και αυτό το ενδεχόμενο φρόντισε να εξαλείψει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ.. Η δήλωση αυτή, εκτός από το να αποτρέψει οποιαδήποτε σχετική συζήτηση, αποσκοπεί και στην ενίσχυση της προοπτικής επαναπατρισμού ψηφοφόρων που λοξοκοιτάζουν προς τα δεξιά της Ν.Δ.. Εάν η πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας με τον χώρο αυτό μείνει ανοιχτή, δεν έχουν λόγο να επιστρέψουν στη Ν.Δ.. Αντίθετα, η αίσθηση ότι το κυβερνών κόμμα θα μπορούσε να χάσει την αυτοδυναμία ή τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά.

Είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα παρεμβάσεων για ενίσχυση του δεξιού προφίλ του κυβερνώντος κόμματος και επανασύνδεσης με το παραδοσιακό παραταξιακό ακροατήριο. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Μητσοτάκης αποστασιοποιήθηκε για άλλη μια φορά από τη woke ατζέντα, για την οποία τού επιτίθενται τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά του, με αιχμή της κριτικής τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. «Υπάρχουν δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και αυτό υπαγορεύει η βιολογία» δήλωσε.

Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, για συνεργασίες και woke ατζέντα, έρχονται σε συνέχεια των επιλογών του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Πρόεδρο της Βουλής. Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και Νικήτα Κακλαμάνη «απάντησε» στις παραταξιακές αγωνίες των βουλευτών και των κομματικών στελεχών, ότι το κόμμα μεταλλάσσεται και απομακρύνεται από την παραδοσιακή βάση του. Οι φωνές αμφισβήτησης κεντρικών επιλογών, που είχαν πυκνώσει και ενταθεί από τις ευρωεκλογές και μετά, πλέον έχουν σταματήσει.

Επειδή, όμως, είναι σαφές ότι η Ν.Δ. θα πρέπει να διατηρήσει τα ερείσματά της στο κέντρο για να διεκδικήσει αυτοδυναμία, η μετωπική με το ΠΑΣΟΚ προεξοφλείται ότι θα συνεχιστεί. Η συζήτηση για πιθανές συνεργασίες και οι δηλώσεις στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμόρφωσαν το πεδίο για να ανασυρθεί η επιχειρηματολογία για τα «κόμματα της δραχμής». Γνωρίζουν καλά στη ΝΔ ότι σε σημαντικό βαθμό η στροφή κεντρώων ψηφοφόρων προς τη ΝΔ τόσο το 2019 όσο και το 2023, εν πολλοίς προέκυψε από φόβο και αγωνία είτε ακυβερνησίας είτε επιστροφής σε κυβερνητικούς πειραματισμούς. Και αυτή την αγωνία έχουν κάθε λόγο να την τροφοδοτήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.