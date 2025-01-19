ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ συναντήσεων του Σωκράτη Φάμελλου για τις τράπεζες

Πρωτοβουλίες για τον τραπεζικό τομέα σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο αναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, αύριο Δευτέρα στις 12:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Την Τρίτη στις 13:30 θα έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αϊρίν Έβελυν Μικέλα Μαίρη Σαρπ (Κότσικα 1Α & Πατησίων, Αθήνα).

Την Τέταρτη στις 12:30 θα έχει συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα (Πανεπιστημίου 21, Αθήνα).

Στις 15:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά (στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου).

Την Παρασκευή στις 16:00 θα έχει συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21, Αθήνα).

Ακόμη αναμένεται συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου και με τον πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκα Χαρδούβελη.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος στην συνέντευξη του στην "Εφημερίδα των Συντακτών" αναφέροντας: «Υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε καταθέτες και επιχειρήσεις, και να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία».

Είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος: «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτή την ώρα στη χώρα είναι το τραπεζικό καρτέλ που άλλοι, όπως η κυβέρνηση, το εδραίωσαν και άλλοι, όπως το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, κάνουν ότι δεν το βλέπουν -κάνοντας προτάσεις μόνο συμβολικής φορολόγησης των υπερκερδών τους- που σε τελική ανάλυση μόνο στη διατήρηση του τραπεζικού καρτέλ καταλήγουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.