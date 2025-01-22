Δημοσκόπηση Metron: Ισχυρό προβάδισμα 11,7 μονάδων για τη ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, στο 7,1% η Λατινοπούλου

Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται πρώτη με διαφορά 11,7 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει σταθερό στο 17,4, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι στην αξιολόγηση των πολιτών χαμένη βγαίνει τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αξιολόγηση των πολιτών, η κυβέρνηση χάνει πέντε μονάδες μέσα σε έναν μήνα και η αξιωματική αντιπολίτευση έξι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί διαφορά 21 μονάδων αναφορικά με την αξιολόγησή του ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά, μόλις μία μονάδα πάνω από τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Εκτίμηση ψήφου

Εννιά κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, σύμφωνα με την έρευνα. Η ΝΔ κινείται σχεδόν στα ίδια ποσοστά του Δεκεμβρίου συγκεντρώνοντας ποσσοτό 29,1%, μια ανάσα από το 30%. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει επίσης στα ίδια με 17,4%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,8% (από 8,7%), το ΚΚΕ με 8,5% ενώ ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 8,1% (από 7,4%) μετά την εκλογή Φάμελλου στην ηγεσία του. Η Φωνή Λογικής ανεβάζει κατά πολύ το ποσοστό της, φτάνοντας στο 7,1% (από 5,3%). Στο 4,5% η Πλεύση, στο 3,3% το ΜέΡα25, στο 3,1% το Κίνημα Δημοκρατίας και στο όριο του 3% η Νίκη.

Πρόθεση ψήφου στις Βουλευτικές εκλογές

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ πέφτει στο 22,9% από 24,2% του Δεκεμβρίου, όπως και το ΠΑΣΟΚ στο 13,7% από 14,4%. Ακολουθούν Λύση με 7,7%, ΚΚΕ 6,7%, ΣΥΡΙΖΑ 6,4%, Φωνή Λογικής 5,6% Πλεύση 3,5%, κόμμα Κασσελάκη 2,4% όσο και η Νίκη, Νέα Αριστερά 1,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 8,6%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο «κανένας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά, 28% ενώ πρώτος είναι ο «κανένας» με 33%. Ακολουθούν πολύ μακριά οι Ν. Ανδρουλάκης με 7%, Κ. Βελόπουλος 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5%, στο 4% η Αφρ. Λατινοπούλου και στο 3% οι Σ. Φάμελλος και Στ. Κασσελάκης.

Η πιο δημοφιλής είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Πρώτη έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (44%), ακολουθεί ο γγ του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας (39%) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης (38%) και έπεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 36% όσο και ο Σ. Φάμελλος ενώ ακολουθούν Κυρ. Βελόπουλος (26%) και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 24%.

Πώς αξιολογείται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός;

Οι πολίτες σε ποσοστό 64% αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση ενώ το 27% θετικά.

Το 63% απαντά ότι αξιολογεί αρνητικά τον πρωθυπουργό έναντι 31% που τον αξιολογεί θετικά.

Πώς αξιολογείται η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απολαμβάνει υψηλή δημοφιλία, ωστόσο η αξιολόγησή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αρνητική σε ποσοστό 64% ενώ το 24% τον κρίνουν θετικά.

Εξίσου αρνητική είναι και η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ποσοστό 67% έναντι μόλις 20% που απαντούν ότι είναι θετική.

Τέλος, το 44% έχει αρνητική και μάλλον αρνητική γνώμη έναντι 38% που έχει θετική για τον Κώστα Τασούλα.

Κλείνοντας, ένας στους δύο πολίτες (49%) αξιολογούν αρνητικά την απερχόμενη ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου έναντι 38% που την αποτιμούν θετικά.

