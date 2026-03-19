Το «ανάχωμα» στην ακρίβεια ζητούμενο της Συνόδου Κορυφής

Της Δώρας Αντωνίου

Η σκιά των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή βαραίνει πάνω από το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες της Ε.Ε. συναντώνται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική συγκυρία, καθώς η γεωπολιτική ρευστότητα είναι μεγάλη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί η διάρκεια και οι επιπτώσεις της κρίσης σε Ιράν και Μέση Ανατολή. Με τον αντίκτυπο ήδη να καταγράφεται στις τιμές της ενέργειας και σταδιακά να περνάει στην αλυσίδα της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, ουδείς μπορεί να προβλέψει πως και πόσο μπορεί να εξελιχθεί η κρίση. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο υπό κανονικές συνθήκες θα βρίσκονταν στο επίκεντρο της ατζέντας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του πολέμου αναβαθμίζουν τη συζήτηση για μια σειρά από τομείς, πέραν της οικονομίας, όπως η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η άμυνα και το μεταναστευτικό.

Η Αθήνα, που ήδη κινητοποιείται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πολεμικής κρίσης στην οικονομία και στην αύξηση τιμών, προσβλέπει στην ενεργοποίηση της Ε.Ε. σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς είναι δεδομένο το πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και η προοπτική μιας παρατεταμένης κρίσης σίγουρα προβληματίζει. Ο πρωθυπουργός θα επιμείνει στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής στην ανάγκη η Ε.Ε. να έχει έτοιμο ένα σχέδιο για την παροχή προσωρινής και στοχευμένης στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον χρειαστεί. Θα τονίσει, επίσης, ότι υπάρχει η εμπειρία και τα διδάγματα της ενεργειακής κρίσης του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που πρέπει να αξιοποιηθούν και στην παρούσα συγκυρία.

Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, καθώς φαίνεται ότι ενώ υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ηγετών της Ε.Ε. για το πρόβλημα, που είναι οι υψηλές τιμές στην ενέργεια, καταγράφονται αποκλίνουσες απόψεις ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής του. Θεωρείται δε μάλλον απίθανο να υπάρξει συμφωνία για συγκεκριμένες παρεμβάσεις σήμερα ακόμα και σε σχέση με πιθανές άμεσες παρεμβάσεις, που θα μπορούσαν να στοχεύουν στον περιορισμό των αυξήσεων.

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είναι επί της αρχής αρνητική στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως, συνέδεσε μια τέτοια απόφαση με κάποια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην κατεύθυνση, για παράδειγμα, ρήτρας διαφυγής για το διάστημα που θα διαρκέσει η κρίση.

Οσον αφορά την συζήτηση για το Στενό του Ορμούζ, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και ούτε προτίθεται να εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ. Μάλιστα, η προηγούμενη εμπειρία από την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα έδειξε ότι με δυνάμεις συμβάλουν μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, οπότε με τέτοιο προηγούμενο δεν μπορεί να τεθεί ψηλά ο πήχης των προσδοκιών όσον αφορά ενδεχόμενη ευρωπαϊκή απόφαση για το Ορμούζ. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε χθες ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα που να οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και εμπλοκή μας στον πόλεμο». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «σε περίπτωση που ληφθεί μια άλλη απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο, όπως είπε ο πρωθυπουργός, το θεωρεί απίθανο, τότε είναι μια άλλη κουβέντα. Ομως ούτε κάτι τέτοιο υπάρχει στο τραπέζι και ούτε η Ελλάδα πρόκειται να μπει στη διαδικασία εμπλοκής».

Πηγή: skai.gr

