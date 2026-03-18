Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την «επικίνδυνη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου»

Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να παρουσιαστεί ως εγγυητής ασφάλειας και σταθερότητας, ενώ προκαλεί οικονομικές επιπτώσεις μέσω της ακρίβειας και της πολεμικής κλιμάκωσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προανήγγειλε την κατάθεση τροπολογίας με τέσσερις άξονες για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν και αποφεύγει το θέμα των διυλιστηρίων, που θεωρεί βασική πηγή του προβλήματος

Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση επιλέγει την επικίνδυνη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου. Ο κος Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο εκφραστής της ασφάλειας και της σταθερότητας, ενώ η μόνη σταθερότητα που εγγυάται είναι αυτή της αισχροκέρδειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς».

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου σημείωσε: «Στο κύμα ακρίβειας και αισχροκέρδειας που ήδη υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης, προστίθενται οι επιπτώσεις της πολεμικής κλιμάκωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αρκούν και δεν θα πετύχουν. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση φοβούνται να πουν τη λέξη "διυλιστήρια". Εκεί είναι η πηγή της αισχροκέρδειας».

Προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει αύριο πρωί στη Βουλή τροπολογία με 4 άξονες για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και της ακρίβειας. Θα περιλαμβάνει :

-Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για ένα εξάμηνο,

-Μείωση του ΕΦΚ σε όλα τα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της ΕΕ,

-Πλαφόν και περιορισμό του περιθωρίου διύλισης,

-Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που θα αντιμετωπίσει αισχροκέρδεια από ολιγοπώλια και μεσάζοντες.

Συνεχίζοντας την επίθεση ανέφερε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κερδίσει τον τίτλο της κυβέρνησης των σκανδάλων. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών ο ελληνικός λαός απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποκάλυψη του εγγράφου Βάρρα κατέρριψε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί άγνοιας και θέτει σοβαρά ζητήματα παραπλάνησης της Βουλής, ψευδορκίας στην Εξεταστική Επιτροπή και απόπειρας συγκάλυψης του σκανδάλου. Η αποκάλυψη του εγγράφου αποτελεί μια σημαντική νίκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και επιβεβαιώνει την ορθότητα της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την θέση του για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Εμείς έχουμε θέσει ξεκάθαρα, με συνέπεια και ειλικρίνεια την πρότασή μας προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Όμως παραμένει ανοιχτή η ανάγκη της κυβερνώσας προοδευτικής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα που τον στηρίζει. Ο κοινός προοδευτικός πόλος πρέπει να είναι ο στόχος».

Επέρριψε ευθύνες στις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου: «Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος. Γι' αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο.

Η Νέα Αριστερά μιλάει για "Λαϊκό Μέτωπο", οφείλει, όμως, να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ενώ ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α».

Έκανε αναφορά στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα: «Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο.

Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς. Λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας. Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πολιτική δράση για να δυναμώσει η πρόταση της ενότητας. Με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα δοθεί πνοή και θα κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις, τις οποίες φοβάται και η Δεξιά και το σύστημα».

Ειδική αναφορά έκανε στα οικονομικά του κόμματος και στα κομματικά μέσα ενημέρωσης: «Μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να ανακοινώσουμε την πλήρη εξυγίανση των οικονομικών του κόμματος. Όταν ανέλαβα πρόεδρος υπήρχε ένα μεγάλο χρέος, ύψους 2,9 εκατομμυρίων, το οποίο σήμερα έχει μηδενιστεί. Και φέτος το κόμμα θα έχει θετικό ισολογισμό και πλεόνασμα. Αυτή είναι η διαφορά μας, δεν χρωστάμε ούτε σε προμηθευτές, ούτε στις τράπεζες.

Στα κομματικά ΜΜΕ, χωρίς να σταματά η προσπάθεια που κάνουμε, καταφέραμε κάτι σημαντικό. Έγινε διακανονισμός για να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα όλων των εργαζόμενων. Ήδη πληρώθηκε η πρώτη δόση και θα αποπληρωθούν όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ήταν υποχρέωση μας και την κάναμε πράξη. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πολλά ακόμα στα Μέσα Ενημέρωσης και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και για την αύξηση των εσόδων. Και ήδη υπάρχει σοβαρή πρόοδος στα διαδικτυακά εργαλεία και στις παραγωγές multimedia της Αυγής και του Κόκκινου με μεγάλη αύξηση της απήχησης».

Πηγή: skai.gr

