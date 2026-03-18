Μπακογιάννης: «Το μόνο πράσινο που νοιάζει τον κ. Δούκα είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ»

Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με τον Χάρη Δούκα, για χώρο πρασίνου στα 'Ανω Πατήσια, έδωσε ο Κώστας Μπακογιάννης. Αρχικά, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», με ανάρτησή του στα social media ανέφερε πως υπήρχε απόφαση του 2023 να αποκτηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο για να γίνει παρκάκι, αλλά η τωρινή δημοτική Αρχή εγκατέλειψε το έργο.

Στη συνέχεια, με ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων, κατηγόρησε τον κ. Μπακογιάννη για υποκρισία στο συγκεκριμένο ζήτημα και ως απάντηση πάνω σε αυτό, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε: «Το μόνο πράσινο που νοιάζει τον κύριο Δούκα είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ. Υποκρισία είναι να λέει ότι νοιάζεται για το πράσινο της πόλης. Η αλήθεια είναι μία: Ένας χώρος πρασίνου χάνεται με ευθύνη του».

Πηγή: skai.gr

