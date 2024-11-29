Στεφανής: Πιθανός ένας Γ’ ΠΠ- Ωριμες οι συνθήκες για ένταξη Κύπρου στο ΝΑΤΟ

Την εκτίμηση πως ένας Γ' ΠΠ είναι πιθανός στο εγγύς μέλλον αλλά και το ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει ώστε πλέον να μιλάμε για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σχολίασε ο πρώην υπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής στo ERTNEWS.

Παράλληλα, ο Διοικητής του Αγίου Όρους τοποθετήθηκε και για το πως εξελίσσεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ότι καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στη συζήτηση για τη διαφορά μας με την Τουρκία και πως η Άγκυρα θέλει να ανοίξει τη βεντάλια και να τα βάλει όλα τα θέματα στο τραπέζι ο κ. Στεφανής υπογράμμισε: «Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι μια απόλυτα ρεαλιστική δήλωση.

Ο πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί μέσω των οργάνων του, μέσω του υπουργού Εξωτερικών, μέσω του υπουργού Εθνικής Άμυνας και ο ίδιος συναντιέται με τον κύριο Ερντογάν, παράλληλα όμως βλέπει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί πεδίο που να συμφωνούμε.

Θα πω αυτό το χιλιοειπωμένο «συμφωνούμε ότι διαφωνούμε σε πάρα πολλά θέματα», ακόμα και στον αριθμό των θεμάτων που θα συζητήσουμε, ενώ παράλληλα γίνονται δύο πράγματα.

Η χώρα συνεχίζει να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό και επιχειρησιακό, ενώ ακούμε καθημερινά για τις δηλώσεις του φίλου υπουργού Άμυνας και λέω του φίλου, διότι έχω μιλήσει κατ’ επανάληψη μαζί του με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας για όλα αυτά τα οποία τα οποία είπε».

Για το αν έχει κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας ή δεν άνοιξε ποτέ, σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, ο κ. Στεφανής απαντά: «Όχι, δεν έχει κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας, όσο συνομιλούμε το παράθυρο ευκαιρίας υπάρχει.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει κρίσιμα εθνικά συμφέροντα στην περιοχή και έχει θεωρεί ότι έχει και η Τουρκία. Άρα λοιπόν, το παράθυρο ευκαιρίας υπάρχει, αρκεί να εξυπηρετεί τους εθνικούς στόχους, τους οποίους ως χώρα έχουμε θέσει.

Το ότι η θέση μας είναι ακλόνητη σε ότι αφορά την κυριαρχία ως Ελλάδα, το έχουμε δείξει το 2020 με το τι έγινε στον Έβρο και μετέπειτα στα νησιά και στη συνέχεια με το τι έγινε στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Άρα λοιπόν έχουμε δείξει ότι είναι ακλόνητη η θέση μας σε σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Προκλήσεις

Είχαμε ένα μπαράζ παραβιάσεων και τον κ. Χακάν Φιντάν να ομιλεί περί τουρκικής μειονότητας και προσφάτως τον κ. Γκιουλέρ, πρώτον να στοχοποιεί την Αλεξανδρούπολη εμμέσως πλην σαφώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχουν δυνάμεις εκεί. Αναφέρεται σε τουρκική άδεια που «εκδόθηκε» για το ιταλικό πλοίο στην περιοχή της Κάσου από την πλευρά της Τουρκίας, το διαψεύδει αυτό η Ελλάδα και στο τέλος κάνει αναφορές στο Πρωτόκολλο της Βέρνης.

Για όλες αυτές τις προκλήσεις ο κ. Στεφανής τονίζει: «Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το ότι αυτά καταδεικνύουν πόσο σωστή ήταν η απόφαση της Ελλάδος, να κάνουμε τη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη.

Αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία από την πρώτη στιγμή που γίνεται, δηλαδή η διάθεση σε όλο τον δυτικό κόσμο μιας εναλλακτικής διόδου, εκτός από τα στενά τα οποία ελέγχει η Τουρκία, έχει ενοχλήσει τρομερά την Τουρκία και η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε έναν πόλο, σε ένα κόμβο στρατηγικό πάλι την ενοχλεί και γι’ αυτό δεν υπάρχει στιγμή που να θέτει θέματα και να μην την αναφέρει.

Παράλληλα, ο κ. Γκιουλέρ έθιξε και το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Εντάξει, εδώ τώρα η απάντηση από την δικιά μας την πλευρά είναι τελείως απλή και έχει ειπωθεί με κάθε τρόπο ότι απειλείται, δεν αποστρατιωτικοποιείται».

Έντονος εκνευρισμός της Τουρκίας

Για το αν οι αντιδράσεις έχουν συνάφεια και με τους ευρωπαϊκούς χάρτες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και εκνεύρισαν ιδιαίτερα την Τουρκία ο κ. Στεφανής απαντά: Αυτή την περίοδο η Τουρκία είναι εξαιρετικά εκνευρισμένη πολλά πράγματα. Είναι εκνευρισμένη από τη θέση της Ελλάδος στα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ισχυροποιημένη και ο πρωθυπουργός έχει αποκτήσει ιδιαίτερο κύρος και βάρος στα δρώμενα της Ευρώπης.

Είναι ενοχλημένη από τη συζήτηση που γίνεται στην Κύπρο για το πιθανό αίτημα του Προέδρου της Κύπρου να αποτελέσει μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος. Ενοχλείται πάρα πολύ, γι’ αυτό και βλέπει ότι υπάρχει σύνδεση Ελλάδος και Κύπρου σε αυτό.

Είναι ενοχλημένος ο Τούρκος Πρόεδρος από το τι συμβαίνει, στην Αλεξανδρούπολη και από όλη την ισχυροποίηση που κάνουμε στο αμυντικό μας δυναμικό».

Η Κύπρος στο ΝΑΤΟ

«Κατ’ αρχάς να πούμε ότι το ότι η Κύπρος ανήκει στη Δύση, αυτό είναι τελειωμένο, είναι ξεκαθαρισμένο. Το δεύτερον, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ; Βεβαίως και έχουν ωριμάσει.

Θα ήθελα να θυμίσω ότι από τις τέσσερις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος, οι τρεις πρώτες είναι ήδη μέλη στον Οργανισμό Pfp Σύμπραξη για την Ειρήνη, η Κύπρος δεν είναι.

Και θα ήθελα να σας πω κάτι μέσα από το ΝΑΤΟ τι ισχύει. Κάθε φορά που στο ΝΑΤΟ μιλάμε για την Κύπρο η απάντηση ξέρετε ποια είναι; Μα δεν έχει ζητήσει ποτέ η Κύπρος να γίνει μέλος.

Εάν η Κύπρος ζητήσει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία θα αρνηθεί και η συζήτηση μέσα στο ΝΑΤΟ ξέρετε ποια θα είναι; Η Τουρκία είναι εκείνη που αρνείται την είσοδο της Κύπρου.

Άρα λοιπόν, το ενδιαφέρον, η ανησυχία, το πρόβλημα μεταφέρεται από την Κύπρο που δεν είναι μέλος και γυρνάει και στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, η οποία αρνείται την είσοδο της Κύπρου, κάτι που έκανε και στη Σουηδία και στη Φινλανδία και είδαμε το τι συνέβη. Άρα λοιπόν, ξανά η Τουρκία θα βρεθεί σε μια δεινή θέση».

Για το αν είμαστε κοντά στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ο κ. Στεφανής τόνισε: «Αυτή η στιγμή είναι πολύ κατάλληλη γιατί η Τουρκία διαπραγματεύεται πάρα πολλά πράγματα με την Ευρώπη και η Τουρκία έχει ανάγκη την Ευρώπη.».

Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο κ. Στεφανής σχολιάζει: «Υπάρχουν πέντε στοιχεία για να πει κανείς ότι βρισκόμαστε σε παγκόσμιο πόλεμο.

Το πρώτο στοιχείο είναι ο αριθμός των εμπολέμων. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί είναι το μέτρο σύγκρισης, ήταν πάνω από 30 χώρες που εμπλέκονταν στον πόλεμο αυτό. Τώρα οι χώρες δεν είναι τόσες είτε στο ουκρανικό μέτωπο είτε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Το δεύτερο είναι το πεδίο που γίνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν όλος ο κόσμος. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι συγκρούσεις είναι περιφερειακές.

Το τρίτο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στον Δεύτερο Παγκόσμιος Πόλεμος πάνω από 110 εκατομμύρια είχαν εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, τώρα τα νούμερα είναι πολύ πιο μικρά.

Το τέταρτο στοιχείο είναι η καταστροφή, η οποία γίνεται από τον πόλεμο. Περιορισμένες και οι καταστροφές εδώ. Που βρισκόμαστε τώρα; Βρισκόμαστε στο 1914, βρισκόμαστε στο 1939. Είμαστε μέρες ή χρόνια πριν. Εάν δεν γίνουν οι ενέργειες που πρέπει και εάν δεν παρθούν τα μέτρα τα οποία πρέπει πιθανόν να δούμε στο εγγύς μέλλον, έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

